De voorbereidingen op het circuit van Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland beginnen nog deze maand. Volgens Jan Lammers, sportief directeur van de Formule 1-race, die op 3 mei 2020 verreden wordt, verloopt alles volgens planning.

"Het hele voorbereidingsverhaal begint in de derde of vierde week van september", vertelde Lammers vrijdag aan BNR. "En het bouwkundige proces loopt van begin november tot en met februari. Eerst de grove werkzaamheden en daarna de finishing touch."

De 63-jarige Lammers benadrukt dat er momenteel geen struikelblokken zijn. "Alles gaat volgens plan om het circuit op tijd klaar te hebben", vervolgde de sportief directeur, die in mei het nieuws kreeg dat de GP van Nederland definitief terugkeert op de Formule 1-kalender en op Zandvoort verreden zal worden.

Het circuit hoeft geen enorme veranderingen te ondergaan om aan de eisen voor een GP te voldoen. Wel zal de start- en finishlijn verplaatst worden en wordt een aantal bochten breder gemaakt. De bocht voor het lange rechte stuk krijgt een schuine helling, waardoor de auto's een hogere snelheid kunnen halen.

Niki Lauda in actie tijdens de Grand Prix op Zandvoort in 1985. (Foto: Getty Images)

Kalender moet nog worden goedgekeurd

Overigens moet de kalender op 4 oktober tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council nog wel worden goedgekeurd, maar dat is normaal gesproken een formaliteit.

Naast de Grand Prix van Nederland, die officieel de Heineken Dutch Grand Prix gaat heten, is de Grand Prix van Vietnam nieuw op de kalender ten opzichte van vorig jaar. In dat land vond in tegenstelling tot in Nederland nog nooit een race plaats.

Het is voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland zal worden gehouden. De laatste keer was in 1985, toen drievoudig wereldkampioen Niki Lauda zegevierde op het circuit van Zandvoort.