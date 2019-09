Lisa Klein heeft vrijdag een dubbelslag geslagen in de koninginnenrit van de Boels Ladies Tour. De Duitse pakte de dagzege en nam de leiding in het algemeen klassement over van Nederlands kampioen Lorena Wiebes.

De etappe was 156 kilometer lang met start en finish in Nijverdal. In de laatste ronde slaagde Klein erin te ontsnappen uit het uitgedunde peloton en ze kreeg Pieters, de Australische Amanda Spratt en de Britse Lizzie Deignan met zich mee.

Op 1 kilometer van de meet plaatste Klein een nieuwe aanval. Ze slaagde er niet in haar drie medevluchters van zich af te schudden, waarna ze in de sprint in de straten van Nijverdal alsnog toesloeg.

Pieters kwam vlak achter Klein, die rijdt voor de Duitse formatie Canyon SRAM Racing, als tweede over de meet. Deignan werd derde en Spratt finishte als vierde. Wiebes won negen seconden later de sprint van de achtervolgende groep, maar dat was niet genoeg om de leiding in het klassement te behouden.

De derde etappe was de koninginnenrit van de Boels Ladies Tour. (Foto: Pro Shots)

'We kwamen voor een ritzege'

Door haar zege heeft de 23-jarige Klein zicht op de eindzege in de Boels Ladies Tour, die tot en met zondag duurt.

"We kwamen hier voor een ritzege en een plek op het eindpodium", zei ze vrijdag kort na de finish. "Het eerste is alvast gelukt en het is mooi dat mijn uitgangspositie nu ook goed is met nog twee dagen voor de boeg."

De Nederlandse rittenkoers gaat zaterdag verder met een rit over 135 kilometer van Arnhem naar Nijmegen. De afsluitende rit gaat zondag over 158 kilometer en dan is de start in Nijmegen en de finish in Arnhem.

De afgelopen twee jaar won Annemiek van Vleuten de Boel Ladies Tour, die sinds 1998 verreden wordt.

Lorena Wiebes gaat nog wel aan de leiding in het jongerenklassement. (Foto: Pro Shots)