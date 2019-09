Bondscoach Sarina Wiegman rekent erop dat de Oranjevrouwen probleemloos het EK 2021 in Engeland halen, mits er geen enorme terugval is. De bondscoach zag tijdens de ruime overwinningen op Estland en Turkije dat de lijn van het 'zilveren' WK wordt doorgezet door haar ploeg.

"Als wij ons niveau halen, dan winnen we alle wedstrijden in de EK-kwalificatie" aldus Wiegman, die met Oranje dinsdagavond in het Abe Lenstra Stadion veel sterker was dan Turkije. De score had nog veel hoger kunnen uitvallen dan 3-0, nadat het vrijdag tegen Estland liefst 0-7 werd.

"Ik heb tegen zowel Estland als Turkije een ploeg gezien die in alles uitstraalt dat het wil winnen. Elke verloren bal moet zo snel mogelijk terug worden veroverd. De toon is: we komen van een mooi WK en we gaan meteen zo door."

Volgens Wiegman is het voor haar ploeg niet makkelijk geweest om nog geen twee maanden na de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten (2-0) fris aan de EK-kwalificatie te beginnen.

"Zo'n groot toernooi heeft impact. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Heel je lijf moet tot rust komen en alles moet bezinken. Nu ik de ploeg aan het werk gezien heb, heb ik het idee dat dat wel goed zit. Iedereen stond er weer behoorlijk fris, met eenvoudige overwinningen tot gevolg."

De Oranjevrouwen waren een maatje te groot voor Turkije. (Foto: Pro Shots)

'Ik hoop niet dat het nog spannend wordt'

De ruime zeges op Turkije (nummer 62 van de FIFA-ranking) en Estland (99) roepen de vraag op of Nederland nog serieus getest gaat worden in een groep met verder Kosovo (126), Slovenië (51) en Rusland (25). "Rusland zou de beste tegenstander moeten zijn", weet Wiegman, die met Oranje op de derde plaats van de wereldranglijst staat. "Maar ik weet niet of het nog spannend wordt. Ik hoop het niet."

Voordeel van de relatief makkelijke weg richting het EK over twee jaar is dat Wiegman de mogelijkheid heeft om spelers uit te proberen, ook met het oog op de Olympische Spelen volgend jaar zomer in Tokio. Zo liet ze dinsdag tegen Turkije de achttienjarige Lynn Wilms debuteren en speelde middenvelder Victoria Pelova (20) de laatste 25 minuten als aanvaller.

"Allereerst willen we winnen, maar we zitten nu in een fase dat we dik winnen. Dit soort wedstrijden zijn daarom een mooie gelegenheid om te kijken hoever spelers zijn en hoe we ze kunnen gebruiken. Voor zover het kan, gaan we daarmee aan de slag."

Door de ruime overwinningen op Estland en Turkije gaat Nederland aan kop in groep A met zes punten en een doelsaldo van tien voor en nul tegen. De volgende kwalificatiewedstrijd is op 4 oktober in Murska Sobota tegen Slovenië. De nummers één en de drie beste twee nummers van de groepen plaatsen zich voor het EK en de overige zes nummers twee spelen play-offs voor de laatste drie tickets.