Ronald Koeman ziet de uitwedstrijd van vrijdag tegen Duitsland niet als cruciaal in de EK-kwalificatie. De bondscoach benadrukt dat het Nederlands elftal nog genoeg punten kan pakken in andere groepsduels.

Oranje staat met drie punten op de derde plaats in groep C. Duitsland heeft negen punten en Noord-Ierland zelfs twaalf, maar de stand is enigszins geflatteerd omdat Nederland minder wedstrijden heeft afgewerkt en de Noord-Ieren alleen tegen de zwakste landen uit de groep hebben gespeeld.

"We moeten gewoon twaalf punten pakken tegen Estland en Wit-Rusland en dan in de onderlinge wedstrijden tegen Noord-Ierland meer punten pakken. Dan komt het goed", zei Koeman maandag op zijn persconferentie in Zeist.

De bondscoach beseft dat het scenario kan veranderen als Duitsland onverwacht punten verspeelt tegen Noord-Ierland. De Noord-Ieren en de Duitsers spelen nog twee keer tegen elkaar. "Maar er zijn zo veel scenario's", zei Koeman. "We zien het wel, maar ik denk dat de wedstrijd tegen Duitsland nog niet cruciaal is. Ik wil niet panisch doen."

Stand groep C EK-kwalificatie 1. Noord-Ierland 4-12 (7-2)

2. Duitsland 3-9 (13-2)

3. Nederland 2-3 (6-3)

4. Wit-Rusland 4-0 (1-9)

5. Estland 3-0 (1-12)

De training maandag van Oranje was open voor publiek. (Foto: Pro Shots)

'Duitsland heeft meer geweldige aanvallers dan Sané'

In de thuiswedstrijd tegen Duitsland in maart verloor Oranje met 2-3 en dat was al de derde confrontatie met 'Die Mannschaft' in korte tijd. In de Nations League won Nederland thuis met 3-0 en uit werd het 2-2.

"Het lag steeds dicht bij elkaar", zei Koeman. "En dat is een compliment voor ons. Ook zonder de geblesseerde Leroy Sané heeft Duitsland een sterke ploeg. Sané is een geweldige speler, maar Duitsland heeft meer geweldige aanvallers."

Duitsland tegen Nederland begint vrijdag om 20.45 uur in het Volksparkstadion in Hamburg en dinsdag 9 september speelt Oranje eveneens om 20.45 uur in Tallin tegen Estland.

De nummer één en twee van de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2020, dat in verschillende landen wordt gehouden. Als Nederland niet bij de beste twee eindigt, krijgt het een herkansing in de play-offs.