Ronald Koeman kijkt er niet van op dat Frenkie de Jong en vooral Matthijs de Ligt niet meteen excelleren bij hun nieuwe clubs FC Barcelona en Juventus. De bondscoach benadrukt dat het tweetal tijd nodig heeft om te wennen aan een andere omgeving en speelstijl.

"De Ligt oogde zaterdag tegen Napoli niet zoals ik dat graag wil zien", zei Koeman maandag op zijn persconferentie in Zeist. "Bij het doelpunt van Hirving Lozano had hij een slecht moment. Het zag er allemaal nog niet uit zoals ik dat wil zien."

Voor zijn persconferentie sprak Koeman al even met De Ligt, die zich net als de andere internationals maandag bij Oranje meldde voor de voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland (6 september) en Estland (9 september).

De negentienjarige verdediger kreeg in het met 4-3 gewonnen duel met Napoli voor het eerst dit seizoen een basisplaats bij Juventus, omdat de ervaren Giorgio Chiellini geblesseerd is. Na afloop kreeg hij flinke kritiek in de Italiaanse media.

"Ik vind dat wel heel snel gaan", zei Koeman. "Ik weet nog dat ik mijn eerste wedstrijd voor Barcelona speelde en we verloren. Toen werd er ook meteen gezegd: wat is dat voor speler? Maar uiteindelijk is het goed gekomen. De Ligt heeft nu gewoon tijd nodig om te wennen aan de omgeving en aan een andere speelstijl. Ik twijfel niet aan hem."

Matthijs de Ligt maakte zaterdag zijn competitiedebuut voor Juventus. (Foto: Getty Images)

'Het rendement van Malen moet omhoog'

Ondanks de mindere start bij Juventus is De Ligt bij Oranje dan ook zeker van een basisplaats. Dat lijkt ook het geval voor De Jong, al is hij op een middenveld van FC Barcelona nog niet zo dominant als vorig seizoen bij Ajax.

"De Jong speelt wat aanvallender dan bij Ajax en dat vraagt om aanpassingen", aldus Koeman. "Dat is ook logisch, want Sergio Busquets speelt al jaren op de plek waar De Jong eigenlijk zou moeten spelen. Die haal je niet zomaar van zijn positie af. Maar zowel De Jong als De Ligt heeft genoeg kwaliteit om hierdoorheen te voetballen."

Koeman lijkt ook niet van plan om veel te gaan veranderen bij Oranje, dat in juni voor het laatst bij elkaar was voor de finaleronde van de Nations League. Donyell Malen is de enige debutant in zijn 23-koppige selectie.

"Hij was de enige speler van buiten de vaste groep die het verdient om aan het niveau te ruiken", zei Koeman over de PSV-aanvaller. "Malen is een speler met veel mogelijkheden, die op meerdere aanvallende posities uit de voeten kan. Alleen zijn rendement moet omhoog."

Frenkie de Jong speelt in zijn eerste weken bij FC Barcelona als linkermiddenvelder. (Foto: Getty Images)

'Kluivert speelt op een hoger niveau dan Stengs'

Andere opvallende namen in de selectie zijn die van Joël Veltman, die na lange tijd weer is opgeroepen, en Justin Kluivert, die de geblesseerde Steven Bergwijn vervangt.

"Veltman heb ik erbij gehaald als stand-in voor Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie. Ik vind dat Kenny Tete te weinig speelt bij Olympique Lyon", vertelde Koeman, die Kluivert verkoos boven AZ-aanvaller Calvin Stengs. De enige interland van Kluivert dateert van maart 2018.

"Stengs speelt alleen als rechtsbuiten, terwijl Kluivert aanvallend ook op links kan spelen. En Kluivert speelt bij AS Roma op een hoger niveau. Ik moet wel zeggen dat Stengs zich goed ontwikkelt. We kijken zeker naar hem met het oog op de toekomst."

Koeman en Oranje werken maandag al de eerste training af en ook dinsdag en woensdag staan oefensessies gepland op de KNVB-campus in Zeist. Donderdag vertrekt de selectie naar Hamburg, waar vrijdag om 20.45 uur tegen Duitsland gespeeld wordt. De aftrap van het treffen met Estland is maandag om 20.45 uur in Tallinn.

