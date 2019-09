Galatasaray heeft zondagavond Radamel Falcao gepresenteerd. De spits komt over van AS Monaco en wordt bij de club uit Istanboel ploeggenoot van Oranje-international Ryan Babel.

De transfer van de 33-jarige Colombiaan hing al dagen in de lucht en zondag landde hij op het vliegveld van Istanboel, waar hij massaal verwelkomd werd door de fans Galatasaray.

Falcao stond nog tot medio 2020 onder contract bij AS Monaco en dus moet de Turkse topclub een transfersom betalen voor de routinier, die eerder speelde voor FC Porto en Atlético Madrid.

In 2013 tekende Falcao bij Monaco, dat hem in het seizoen 2014/2015 verhuurde aan Manchester United en een jaar later aan Chelsea. Bij beide Premier League-clubs slaagde hij er niet in een basisplaats te veroveren. Falcao's hoogtepunt bij Monaco was het bereiken van de halve finales van de Champions League en de landstitel in 2017.

Falcao werd zondagavond groots onthaald door de fans van Galatasaray. (Foto: Galatasaray)

Galatasaray is niet goed begonnen aan seizoen

Galatasaray haalde eerder deze zomer al spelers als Steven Nzonzi, die gehuurd wordt van AS Roma, en Christian Luyindama van Standard Luik. De 32-jarige Babel kwam over van concurrent Besiktas.

De afgelopen twee seizoenen werd Galatasaray kampioen van de Turkse Süper Lig, maar de start deze jaargang is niet goed. Na drie speelronden heeft de ploeg van trainer Fatih Terim vier punten en daarmee staat het op de negende plaats.