Steven Bergwijn en Stefan de Vrij missen de EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Duitsland en Estland. Bondscoach Ronald Koeman heeft maandag Justin Kluivert aan de selectie toegevoegd.

PSV-aanvaller Bergwijn raakte zondagavond geblesseerd in de Eredivisie-wedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-3-winst), terwijl Internazionale-verdediger Stefan de Vrij zich eerder op zondag al afmeldde.

AS Roma-aanvaller Kluivert heeft twee interlands achter zijn naam staan. De zoon van voormalig international Patrick Kluivert mocht vorig jaar twee keer kort invallen.

De twintigjarige Kluivert maakte aanvankelijk deel uit van de selectie van Jong Oranje. Hij had dit seizoen een basisplaats bij de eerste twee competitieduels van Roma, dat gelijkspeelde tegen Genoa (3-3) en Lazio (1-1).

Steven Bergwijn (rechts) kreeg tegen RKC last van zijn hamstring. (Foto: Pro Shots)

Bergwijn heeft last van hamstring

De 21-jarige Bergwijn kreeg zondag in de slotfase van het duel in Waalwijk last van zijn hamstring. Hij maakte de wedstrijd niet af en omdat trainer Mark van Bommel al drie keer had gewisseld, moest PSV het duel met tien man uitspelen.

De aanvaller heeft onder Koeman meestal een basisplaats bij Oranje. Hij heeft zeven interlands achter zijn naam staan.

Stefan de Vrij. (Foto: Pro Shots)

Koeman roept geen vervanger op voor De Vrij

Eerder op zondag kwam de KNVB al met het bericht over de afmelding van De Vrij. Koeman roept geen vervanger op voor de 27-jarige verdediger van Internazionale, waardoor de Oranje-selectie nog uit 23 spelers bestaat.

Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Joël Veltman zijn de overgebleven centrale verdedigers in het keurkorps van Koeman. 37-voudig international De Vrij is normaal gesproken geen basisspeler bij Oranje, omdat captain Van Dijk en De Ligt de voorkeur krijgen.

Maandag om 13.00 uur verzamelt de Oranje-selectie in Zeist en om 15.15 uur geeft bondscoach Ronald Koeman een persconferentie. Om 16.30 uur wordt voor het eerst getraind.

Oranje op derde plek in groep C

Oranje, dat begin juni in de verloren Nations League-finale tegen Portugal voor het laatst in actie kwam, speelt op vrijdag 6 september in Hamburg tegen Duitsland. Drie dagen later neemt Oranje het in Tallinn op tegen Estland.

Oranje heeft in de EK-kwalificatie al duels met Wit-Rusland (4-0-winst) en Duitsland (2-3-verlies) achter de rug. De ploeg van Koeman staat daardoor met drie punten op de derde plek in groep C, achter Duitsland en koploper Noord-Ierland. De Noord-Ieren en de Duitsers hebben wel meer wedstrijden gespeeld dan Oranje.

De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2020, dat in twaalf verschillende landen wordt gehouden. Als Nederland niet bij de beste twee eindigt, krijgt de ploeg nog een herkansing in de play-offs.

