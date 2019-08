FC Barcelona heeft zaterdag met basisspeler Frenkie de Jong opnieuw puntenverlies geleden in La Liga. De zestienjarige Ansu Fati maakte zijn eerste goal voor de Catalanen, die op bezoek bij Osasuna op 2-2 bleven steken. In de Franse Ligue 1 scoorde Memphis Depay voor Olympique Lyon, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Girondins de Bordeaux.

Door het gelijkspel tegen Osasuna heeft Barcelona slechts vier punten uit de eerste drie competitiewedstrijden.

Atlético Madrid kan zondag op negen punten komen, maar dan moet de ploeg van trainer Diego Simeone thuis winnen van Eibar. Real Madrid, dat vier punten heeft na twee wedstrijden, speelt ook zondag pas en dan gaat de 'Koninklijke' op bezoek bij Villarreal.

Zaterdag in Pamplona had De Jong voor de derde keer dit seizoen een basisplaats bij Barcelona, maar de Oranje-international maakte de negentig minuten niet vol tegen Osasuna. Acht minuten voor tijd werd De Jong, die links op het middenveld geposteerd was door trainer Ernesto Valverde, vervangen door Arturo Vidal.

Frenkie de Jong had opnieuw een basisplaats. (Foto: Getty Images)

Fati jongste doelpuntenmaker in clubhistorie Barcelona

Op het moment dan De Jong naar de kant ging, leidde Barcelona nog met 2-1. Osasuna kwam al na zeven minuten op voorsprong via Roberto Torres en dat was ook de ruststand. De Jong kreeg in de 37e minuut geel voor een tackle.

De achterstand bij rust deed Valverde besluiten de jonge Fati in te brengen. Zes minuten later betaalde dat zich al uit, want de jongeling uit Guinee-Bissau, die in oktober zijn zeventiende verjaardag viert, kopte de 1-1 binnen. Hij ging daarmee de boeken in als de jongste doelpuntenmaker ooit van Barcelona.

Een andere invaller, de Braziliaan Arthur, maakte in de 64e minuut de 1-2 voor Barcelona, maar dat bleek niet genoeg voor de zege. Negen minuten voor tijd tekende Torres vanaf de strafschopstip voor zijn tweede (2-2) van de wedstrijd, waardoor Osasuna verrassend een punt pakte.

Er zijn zaterdag nog twee wedstrijden gespeeld in La Liga. Levante-Real Valladolid eindigde in 0-0 en Getafe won met 1-0 van Deportivo Alavés. Om 21.00 uur begint Real Betis tegen Leganés.

Vreugde bij Osasuna, dat vijf punten heeft na drie wedstrijden. (Foto: Getty Images)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga

Memphis door goal gedeeld topscorer Ligue 1

Het 1-1-gelijkspel van Olympique Lyon tegen Girondins de Bordeaux was de tweede keer in vier wedstrijden dat de ploeg van Memphis puntenverlies leed. Lyon heeft nu drie punten minder dan koploper Paris Saint-Germain, dat vrijdag met 0-2 te sterk was voor FC Metz.

Memphis kent persoonlijk wel een uitstekende seizoensstart, want tegen Bordeaux maakte hij al zijn vierde treffer van het seizoen en daarmee is hij gedeeld topscorer in de Franse competitie. Victor Osimhen van Lille OSC heeft ook vier goals achter zijn naam staan.

Tegen Bordeaux maakte hij na 31 minuten de 1-0 voor Lyon, waarna Jimmy Briand halverwege de tweede helft de 1-1-eindstand op het scorebord zette in het Groupama Stadium.

Vreugde bij Lyon na de goal van Memphis Depay. (Foto: Pro Shots)

Ook Tete in de basis bij Lyon

Naast Memphis had Kenny Tete, die niet is geselecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Duitsland (6 september) en Estland (9 september) een basisplaats bij Lyon.

Ook voormalig FC Twente-speler Joachim Anderson mocht starten van trainer Sylvinho en oud-Ajacied Bertrand Traoré viel in. Memphis werd in de 88e minuut gewisseld.

Overigens kan Stade Rennes zondag alleen aan kop komen in de Ligue 1. De ploeg van trainer Julien Stéphan is als enige nog zonder puntenverlies en speelt thuis tegen OGC Nice.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1