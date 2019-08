Ajax is donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Chelsea, Valencia en OSC Lille. De vier clubs vormen groep H.

Het was Wesley Sneijder die Ajax uit de koker haalde. De recordinternational van Oranje, die zijn loopbaan onlangs beëindigde, deed de loting in Monaco samen met Petr Cech.

Ajax speelde nooit eerder tegen Chelsea of Lille. Chelsea, dat bij de loting in de sterke pot 1 zat, werd afgelopen seizoen vierde in de Premier League en won de Europa League.

Lille eindigde verrassend als tweede in de Ligue 1 achter kampioen Paris Saint-Germain, maar de club raakte deze zomer clubtopscorer Nicolas Pépé voor 80 miljoen euro kwijt aan Arsenal.

Loting groepsfase Champions League Groep A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

Groep B: Bayern München, Tottenham Hotspur, Olympiakos, Rode Ster Belgrado

Groep C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

Groep D: Juventus, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskou

Groep E: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, Racing Genk

Groep F: FC Barcelona, Borussia Dortmund, Internazionale, Slavia Praag

Groep G: FC Zenit, Benfica, Olympique Lyon, RB Leipzig

Groep H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Ajax-Valencia wordt weerzien met Cillessen

Valencia was wel al eens tegenstander van Ajax en dat was in het Champions League-seizoen 2002/2003. Destijds werd het in de tweede groepsfase zowel in Amsterdam als in Spanje 1-1.

De wedstrijden tegen Valencia, dat vierde werd in La Liga, worden voor Ajax een weerzien met Jasper Cillessen, die van 2012 tot 2016 onder contract stond in de ArenA.

De Oranje-doelman kwam deze zomer over van FC Barcelona en is eerste keeper in Mestalla.

Edwin van der Sar was namens Ajax aanwezig in de zaal. (Foto: Pro Shots)

Frenkie de Jong met Barcelona tegen Dortmund

Op papier is groep F misschien de meest aansprekende groep. Frenkie de Jong en FC Barcelona zijn daar ingedeeld met Borussia Dortmund en het Internazionale van Oranje-verdediger Stefan de Vrij. Slavia Praag completeert de groep.

Trainer Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen lastig geloot. De Duitse club treft met Juventus en Atlético Madrid twee clubs die vorig seizoen overwinterden. Lokomotiv Moskou is de vierde club in groep D.

Titelverdediger Liverpool krijgt in groep E te maken met Napoli, dat deze week Hirving Lozano overnam van PSV. De Oostenrijkse en de Belgische kampioen Red Bull Salzburg en KRC Genk completeren de groep.

Ajax doet voor vijftiende keer mee

Het is de vijftiende keer dat Ajax meedoet aan de Champions League, het toernooi dat de Amsterdamse club in 1995 won. De ploeg van Erik ten Hag plaatste zich dit jaar door in de voorrondes af te rekenen met PAOK Saloniki en APOEL.

PSV werd in de tweede voorronde uitgeschakeld door FC Basel, maar de Eindhovenaren kunnen zich donderdagavond net als Feyenoord en AZ nog wel plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De loting voor de groepsfase van de Europa League is vrijdag om 13.00 uur in Monaco.

De eerste speelronde van de Champions League is op 17 en 18 september. De finale wordt op 30 mei 2019 gespeeld in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel.