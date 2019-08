Bondscoach Sarina Wiegman benadrukt dat de Oranjevrouwen vrijdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland een heel andere uitdaging wacht dan op het 'zilveren WK' deze zomer in Frankrijk. Nederland zal in Tallinn geconfronteerd worden met een verdedigende ploeg in een ambiance die onvergelijkbaar is met de met Nederlandse fans gevulde WK-stadions.

"Estland zal vooral verdedigen. Het maken van de wedstrijd ligt volledig in onze handen", zegt Wiegman een dag voor het duel in het Lilleküla Stadium. "We moeten het tempo hoog houden, maar de ruimtes zullen klein zijn. Het zou mooi zijn als we snel scoren."

Op papier moet Oranje met ruime cijfers kunnen winnen van Estland, dat de nummer 99 is van de FIFA-ranking. Regerend Europees kampioen en vicewereldkampioen Nederland staat derde. "Het begint met winnen en als het mogelijk is dan graag met grote cijfers en goed spel", vervolgt Wiegman, die woensdagavond met Oranje arriveerde in de Estse hoofdstad.

De verwachting is dat er ongeveer tweeduizend toeschouwers aanwezig zijn in het stadion. "Dat zijn er voor Estse begrippen behoorlijk wat", weet Wiegman. "Wij zijn meer gewend, ook van het WK. Maar dat mag niet uitmaken en ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt. De spelers weten wat nodig is om te winnen."

De Oranjevrouwen na de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten. (Foto: Pro Shots)

'We hebben het WK afgesloten'

Wiegman heeft met haar selectie nog wel even teruggeblikt op het WK van twee maanden geleden, waar Oranje historie schreef met het bereiken van de eindstrijd. "We hebben het als groep afgesloten en nu kijken we vooruit. Wat dat betreft is het fijn dat we beginnen met een kwalificatiewedstrijd en over een jaar al de Olympische Spelen in Tokio wachten."

Na het EK in 2017 was dat anders voor Oranje. "Toen speelden we eerst een oefeninterland en begon de kwalificatie pas eind oktober. Dit is fijner. We hebben meteen nieuwe doelen en veel moois om naar uit te kijken."

De wedstrijd tussen Estland en Nederland, dat aantreedt zonder de geblesseerde Lieke Martens, begint vrijdagavond om 18.00 uur en dinsdag wacht al het tweede EK-kwalificatieduel voor Oranje. Turkije is dan om 20.00 uur de tegenstander in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. De ploeg van Wiegman zit verder in een groep met Rusland, Slovenië en Kosovo.

De groepswinnaars en de drie beste nummers twee plaatsen zich direct voor het EK 2021 in Engeland. De zes overige nummers twee spelen play-offs.