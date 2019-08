Virgil van Dijk is donderdag in Monaco verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar. De verdediger van Liverpool is de eerste Nederlander die de zogeheten Men's Player of the Year Award krijgt, die sinds 2011 wordt uitgereikt door de UEFA.

Van Dijk kreeg de voorkeur boven Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die ook tot de laatste drie genomineerden behoorden. De aanvoerder van het Nederlands elftal is de opvolger van Real Madrid-middenvelder Luka Modric, die de beste speler was van het seizoen 2017/2018.

Ronaldo won de prijs drie keer (2014, 2016 en 2017) en Messi twee keer (2011 en 2015). De andere winnaars zijn Andrés Iniesta (2012) en Franck Ribéry (2013).

"Ik was als achtjarige niet het grootste talent en ik moest er hard voor werken", zei Van Dijk op het podium, nadat hij de trofee uit handen kreeg van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "Dat hoort bij mij en bij de route die ik heb moeten afleggen om hier te komen. Ik moet al mijn ploeggenoten bedanken, zonder hen had ik dit allemaal niet bereikt. En mijn familie ook natuurlijk. Het was een lange weg."

Virgil van Dijk is de eerste Nederlander die de prijs wint. (Foto: Getty Images)

Van Dijk ook uitgeroepen tot beste verdediger

Van Dijk werd in Monaco ook uitgeroepen tot beste verdediger van het afgelopen Champions League-seizoen. De 28-voudig Oranje-international liet Matthijs de Ligt, die eerder deze zomer de overstap maakte van Ajax naar Juventus, en zijn Liverpool-ploeggenoot Trent Alexander-Arnold achter zich in de verkiezing.

Van Dijk dankt de prijzen voor een groot deel aan de succesvolle Champions League-campagne van Liverpool, dat in de finale van het miljoenenbal met 2-0 te sterk was voor Tottenham Hotspur.

De Nederlander werd verkozen tot beste speler van de eindstrijd in Madrid. Hij kreeg ook al de prijs voor de beste speler van het afgelopen Premier League-seizoen.

De spelers die donderdag in de prijzen vielen. (Foto: Getty Images)

Van Dijk treedt in voetsporen Beckenbauer en Sammer

De UEFA-prijs, die alleen kan gaan naar voetballers die voor een Europese club spelen, staat los van de door het Franse tijdschrift France Football uitgereikte Gouden Bal en de door de wereldvoetbalbond uitgereikte titel FIFA Speler van het Jaar.

Voor die laatste prijs behoren Van Dijk, De Ligt en De Jong tot de tien genomineerden.

De 28-jarige Van Dijk is pas de vierde verdediger die aan de haal gaat met een grote internationale individuele prijs. Franz Beckenbauer (1976), Matthias Sammer (1996) en Fabio Cannavaro (2006) ontvingen in het verleden al eens de Gouden Bal.

Virgil van Dijk met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. (Getty Images)

Frenkie de Jong beste middenvelder CL

Frenkie de Jong kreeg de prijs voor beste middenvelder van de Champions League. Alisson Becker, ploeggenoot van Van Dijk, werd verkozen tot beste doelman en Messi ontving de award voor beste aanvaller.

De zogeheten President's Award, die wordt uitgereikt aan oud-speler die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het voetbal, werd uitgereikt aan Eric Cantona.

Lucy Bronze werd uitgeroepen tot Europees Voetbalster van het Jaar. De Engelse rechtsback veroverde met Olympique Lyon opnieuw de Champions League en haalde met haar land de halve finales op het WK. Bronze bleef haar clubgenotes Ada Hegerberg en Amandine Henry voor in de verkiezing.