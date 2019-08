Klaas-Jan Huntelaar voelde de afgelopen dagen al een beetje aankomen dat hij in de cruciale return van Ajax tegen APOEL (2-0) in de basis zou staan. De 36-jarige spits mocht in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst dit seizoen starten en had met een assist bij de goal van Dusan Tadic een behoorlijk aandeel in het veiligstellen van een Champions League-ticket.

"De laatste wedstrijden ging het als invaller al lekker, maar op de trainingen merkte ik pas wat de trainer van plan was. Het blijft afwachten, maar ik hield er daarom wel flink rekening mee dat ik mocht beginnen", aldus Huntelaar, die bijna een jaar moest wachten op een basisplaats in een Europese wedstrijd.

De afgelopen dagen leek de roep onder Ajax-supporters om Huntelaar steeds heviger te worden, nadat hij als invaller al vier keer scoorde in het prille seizoen.

"Die waardering is leuk, maar ik heb van de wens dat ik moest spelen weinig meegekregen", zegt Huntelaar. "Ik heb me gefocust, meer kan ik niet doen. Het is aan de trainer of ik speel en we hebben veel goede spelers. Ik weet dat dat politiek correcte antwoorden zijn, maar het is wel zo. Ik kijk nu ook niet ver vooruit. Het is afwachten of ik zondag tegen Sparta weer speel."

De basisplaats van Huntelaar was een van de liefst acht wijzigingen die trainer Erik ten Hag doorvoerde tegen APOEL. Tadic, normaal gesproken de spits van Ajax, schoof door naar de buitenkant, maar bij de 2-0 was het Huntelaar die voorgaf en Tadic die afrondde.

"Dusan hoefde hem alleen maar binnen te tikken", grapt Huntelaar. "Nee, het was een goede bal van mij, maar het was vooral aan Dusan te danken dat het een goal werd. Hij nam prachtig aan en schoot aardig binnen."

'Ik kon meekijken met de scheidsrechter'

Overigens leek het er even op dat Huntelaar ook op het scorebord zou komen in de ArenA. Hij had zijn rake kopbal vlak na rust al uitgebreid gevierd toen de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer de goal na inmenging van de VAR afkeurde wegens buitenspel.

"Ik hield in eerste instantie geen rekening met afkeuren", zegt Huntelaar. "Maar toen de scheidsrechter ging kijken naar de beelden, kon ik meekijken. Het was een teenlengte buitenspel van Joël (Veltman, red.), maar buitenspel is buitenspel."

"Gelukkig maakte het voor het resultaat niets uit. Met of zonder goal van mij, we gaan naar de Champions League en dat is het mooiste wat er is voor een club en voor een speler."

Donderdagavond weten Ajax en Huntelaar wie de tegenstanders worden in de groepsfase, want om 18.00 uur wordt geloot in Monaco. Ajax zit in pot 2 en mag daardoor hopen op een gunstige loting, al heeft Huntelaar niet echt een voorkeur.

"Ik vind het vooral belangrijk dat de clubs niet te ver reizen zijn. Dicht in de buurt, zodat we lekker rustig met de trein of bus kunnen gaan. Dat vind ik het fijnst. En dat is ook wel lekker voor de fans."