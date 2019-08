Robin Haase is in de eerste ronde van de US Open blijven steken. De beste Nederlandse tennisser redde het niet tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 20 van de plaatsingslijst. Schwartzman won in drie sets: 6-3 7-6 (6) 6-0.

Voor Haase is het pas de eerste nederlaag tegen Schwartzman in zes duels. Haase had de Zuid-Amerikaan al twee keer verslagen op hardcourt: in 2016 op Indian Wells en een jaar later in Montreal.

Vorig jaar wist Haase de eerste ronde wel te overleven. Hij verloor toen in de tweede ronde van de Belg David Goffin. Door de uitschakeling in de eerste ronde zal Haase, nu de mondiale nummer 143, weer terrein verliezen op de wereldranglijst.

Hij stond op de laatste 39 grand slams direct in het hoofdtoernooi, maar moet dit seizoen nog veel punten halen om deelname aan de Australian Open van begin 2020 te bewerkstelligen.

Haase moest voorsprong in tweede set inleveren

Schwartzman brak Haase twee keer om de eerste set te pakken met 6-3. In de tweede set nam de 32-jarige Nederlander een break voorsprong, maar leverde die meteen weer in. Haase knokte zich terug van een break achterstand en dwong alsnog een tiebreak af. Daarin pakte de Argentijn met een goede return op 7-6 alsnog de winst.

Het verzet van Haase was daarna gebroken. Hij leverde meteen twee keer zijn opslag in en zag Schwartzman snel uitlopen naar 4-0. Met een lange game op de service van Haase kwam de Argentijn op 5-0 en serveerde de partij vervolgens zonder fouten uit.