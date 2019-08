De Nederlandse roeisters van de dubbelvier hebben dinsdag op de WK in het Oostenrijkse Linz een olympisch ticket veroverd. Het kwartet stelde met winst in de serie een finaleplek veilig, waarmee kwalificatie voor de Spelen in Tokio 2020 zeker is.

Bij de Nederlandse ploeg keerde Nicole Beukers, die bijna een heel seizoen langs de kant stond door een rugblessure, terug in de formatie. Beukers pakte samen met haar huidige ploeggenote Inge Janssen in 2016 olympisch zilver in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

Olivia van Rooijen en Sophie Souwer completeerden het team, dat als een van de titelkandidaten geldt op de WK. De finale met zes teams staat zaterdag op het programma.

Een plaats bij de beste zes is voor de Nederlandse boten genoeg om olympische kwalificatie af te dwingen. De vrouwen van de dubbelvier zijn de eerste roeisters van de Nederlandse ploeg die zich hebben geplaatst voor de Spelen.

Mannenvier-zonder naar halve finales

De mannenvier-zonder plaatste zich dinsdag met een zege in de herkansing voor de halve eindstrijd. Boudewijn Röell, Jan van der Bij, Vincent van der Want en Nelson Ritsema werden zondag in de voorronde nog tweede achter Australië. Alleen de winnaar van die wedstrijd was direct zeker van een plek in de halve finales van zondag.

Bij de achten plaatsten zowel de mannen als vrouwen zich niet rechtstreeks voor de finale. De mannen werden in de series derde op 0,34 seconde van de Verenigde Staten, waardoor ze veroordeeld zijn tot de herkansing.

De vrouwen werden vijfde - daar ging alleen de nummer één rechtstreeks naar de finale - en zijn ook veroordeeld tot de herkansing. De WK in Linz duurt nog tot en met zondag.