Ronald Koeman zegt dat Mohammed Ihattaren de komende interlands nog niet kan debuteren voor het Marokkaanse elftal. De bondscoach van Oranje benadrukt dat de middenvelder van PSV, die is opgenomen in de 45-koppige voorselectie van de bondscoach Vahid Halilhodzic, eerst een lang traject zal moeten doorlopen om minuten te mogen maken in het Marokkaanse elftal.

De zeventienjarige Ihattaren is al jaren Nederlands jeugdinternational en werd vorige week voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje.

"Ihattaren is daardoor 'voetbal-Nederlander'", zei Koeman zondagavond bij de NOS. "Als hij nu wil kiezen voor Marokko, dan moet hij eerst een traject in met vergunningen en dat gaat hij al niet meer redden voor de komende interlands."

Marokko speelt volgende maand vriendschappelijk tegen Burkino Faso (6 september) en Niger (10 september). Overigens was het al vrijwel uitgesloten dat Ihattaren op korte termijn zou aansluiten bij de selectie van Halilhodzic, omdat hij onlangs heeft laten weten zijn keuze tussen Nederland en Marokko nog niet gemaakt te hebben.

'De speler zelf en zijn familie gaan bepalen'

Ihattaren, die de afgelopen twee wedstrijden scoorde voor PSV, kan volgende maand wel aansluiten bij Jong Oranje, dat een EK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Jong Cyprus. Hij kan daarna nog kiezen voor Marokko, omdat interlands voor Jong Oranje - in tegenstelling tot competitieve interlands voor het 'grote' Oranje - niet bindend zijn.

Koeman heeft niet overwogen Ihattaren nu al bij de selectie van Oranje te halen, hoewel hij wel gecharmeerd is van de jongeling, die bekendstaat als een van de grootste talenten van de Eredivisie. In maart sprak de bondscoach al met hem en hij heeft nauw met contact PSV-trainer Mark van Bommel over de ontwikkeling van de middenvelder.

"Wij zien in Ihattaren een toekomstige speler van het Nederlands elftal en dat hebben we hem duidelijk gemaakt. Maar de speler zelf en zijn familie gaan uiteindelijk bepalen."

Mazraoui en Ziyech kozen eerder voor Marokko

Overigens sprak Koeman eerder al met Ajax-verdediger Noussair Mazraoui, maar die koos uiteindelijk voor Marokko. Hakim Ziyech verkoos Marokko al in 2015 boven het Nederlands elftal.

Deze week maakt zowel Marokko als Nederland de definitieve selectie voor de komende interlandperiode bekend.

Koeman nam 29 spelers op in zijn voorlopige keurkorps voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland (6 september) en Estland (9 september). Donyell Malen, ploeggenoot van Ihattaren bij PSV, is de enige debutant in de voorselectie.