Zlatan Ibrahimovic is niet te spreken over de competitie-opzet van de Amerikaanse MLS. Volgens de spits van LA Galaxy haalt het systeem met eerst een reguliere competitie en dan play-offs niet het beste in spelers naar boven.

"Ik denk dat dit systeem shit is", aldus Ibrahimovic, die met LA Galaxy bij de eerste zeven van de in totaal twaalf clubs in de Western Conference moet eindigen om de play-offs te halen. Ook de nummer één tot en met zeven van de Eastern Conference gaan verder.

"Iedere wedstrijd zou belangrijk moet zijn, maar hier haal je de play-offs als je zevende wordt. Hoe kun je dan mentaliteit creëren?", vraagt de 37-jarige Zweed zich hardop af.

" Je moet elke dag op je tenen lopen, 24 uur lang. Je moet trainen zoals je wedstrijden wil spelen. Maar in dit systeem is dat lastig."

LA Galaxy haalde play-offs vorig jaar niet

Overigens slaagde Ibrahimovic er vorig seizoen, in zijn eerste jaar in de MLS, niet in de play-offs te halen met LA Galaxy.

Nu ligt hij wel op schema voor een play-offplek met de club uit Los Angeles, die vijfde staat in de Western Conference. De eerstvolgende wedstrijd van LA Galaxy is zondag uit tegen DC United.

De reguliere competitie in de MLS duurt nog tot begin oktober. De play-offs gaan kort daarna van start en de finale is op 10 november. Vorig jaar pakte Atlanta United de Amerikaanse titel door in de eindstrijd af te rekenen met Portland Timbers.