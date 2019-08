KV Mechelen gaat stappen ondernemen tegen doelman Michael Verrips, die donderdag een contract bij Premier League-club Sheffield United tekende. De Belgische club hekelt de handelswijze van de Nederlander.

De 22-jarige Verrips, die in Nederland voor Sparta Rotterdam en MVV Maastricht speelde, werd donderdag gepresenteerd door Sheffield United, dat gepromoveerd is naar de Premier League.

De transfer kon doorgaan omdat de keeper zijn contract bij Mechelen eenzijdig opzegde. Verrips stelt dat hij in zijn recht staat vanwege de misstanden bij Mechelen, dat vorig seizoen schuldig werd bevonden aan matchfixing.

Volgens de club had Verrips dat niet mogen doen. "Een transfer van Michael is altijd bespreekbaar geweest, maar zijn entourage wil onder de transfersom uit. We ondernemen dan ook de nodige stappen bij de FIFA", schrijft Mechelen in een verklaring op de website van de club.

'Sheffield trok het bod plots weer in'

Mechelen benadrukt dat het Verrips wel een transfer gunt, maar dat Sheffield een transfersom moet betalen omdat het contract van de voormalige Nederlands jeugdinternational tot 2021 doorliep.

"Na vele beloftes van de entourage van Verrips heeft KV Mechelen pas woensdagavond, één dag voor het sluiten van de inkomendetransfermarkt in de Premier League, een concreet bod van Sheffield United ontvangen."

"Ondanks contacten met Sheffield United trok de Engelse club donderdagmiddag het bod plots weer in, om hem enkele uren later aan te kondigen als inkomende transfer van een vrije speler."

Verrips speelde één Eredivisie-wedstrijd

De kans lijkt klein dat de overstap van Verrips naar Sheffield nog wordt afgeblazen, maar Mechelen krijgt mogelijk nog wel een bedrag voor Verrips, die in Sheffield de concurrentiestrijd aan moet gaan met keepers Dean Henderson en Simon Moore.

Vorig seizoen speelde Verrips 27 wedstrijden voor Mechelen, waarin hij een groot aandeel in de promotie naar de Jupiler Pro League én de eindzege in het Belgische bekertoernooi had. Namens Sparta kwam hij in het seizoen 2016/2017 tot één wedstrijd in de Eredivisie.

Sheffield, dat na dertien jaar terug is in de Premier League, begint de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Bournemouth.

