Bij de return in de derde voorronde van de Europa League tussen Dinamo Tbilisi en Feyenoord is volgende week donderdag vanwege een straf van de UEFA geen publiek aanwezig, zo meldt de Europese voetbalbond donderdag.

Het is niet duidelijk waarom de sanctie is opgelegd. Zowel de UEFA als de Georgische club meldt daar niets over.

Het is ook niet bekend of Dinamo Tbilisi in beroep gaat. De kaartverkoop voor de wedstrijd in de Boris Paichadze Dinamo Arena, die een capaciteit heeft van 54.202, is wel per direct stopgezet.

Feyenoord adviseert supporters volgende week niet naar de Georgische hoofdstad af te reizen. Feyenoord-fans die al een kaart hebben gekocht, krijgen spoedig bericht van de Rotterdamse club.

De Boris Paichadze Dinamo Arena heeft een capaciteit van 54.202. (Foto: Pro Shots)

Heenwedstrijd in De Kuip begint om 19.30 uur

De heenwedstrijd tussen Feyenoord en Dinamo Tbilisi, dat bovenaan staat in de Georgische competitie, begint donderdag om 19.30 uur in De Kuip en bij de return in Tbilisi is de aftrap om 18.30 uur (Nederlandse tijd).

Als Feyenoord Dinamo Tbilisi verslaat, dan moet de ploeg van trainer Jaap Stam nog een play-off overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Dinamo Tbilisi stroomde al in de tweede voorronde in en was daarin te sterk voor het Azerbeidzjaanse Qäbälä.

