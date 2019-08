De directie van Heracles Almelo is niet te spreken over de protestactie van de supporters, die zondag tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-4) een kip loslieten op het veld.

"We keuren het af dat er levende dieren worden gebruikt”, zegt Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles, maandag tegen de regionale krant Tubantia.

De kip liep zondag in de derde minuut van het duel met Heerenveen ineens op het kunstgras in het stadion van Heracles. Het is nog niet duidelijk wie de kip had meegenomen.

"Als we kunnen achterhalen wie de kip op het veld heeft gezet, wordt die persoon doorgestuurd naar de gedragscommissie", vertelt Toussaint. "Die bepaalt dan wat er gaat gebeuren."

De kip op het veld was onderdeel van de protestactie van de supporters tegen de naam van het vroegere Polman Stadion, dat sinds dit seizoen de sponsornaam Erve Asito draagt.

De Heracles-aanhang vindt dat het woord Erve ervoor zorgt dat het lijkt alsof Heracles op een boerderij speelt. Naast het loslaten van de kip werden ook hardgekookte eieren op het veld gegooid.

De kip maakte deel uit van een protestactie van de aanhang van Heracles. (Foto: Pro Shots)

'Het team heeft de steun nodig'

Het bestuur vindt dat de aanhang mag protesteren, maar ziet liever niet dat het invloed heeft op een wedstrijd. "We zien graag dat de ploeg er geen last van heeft”, zegt Toussaint. "Daar zijn we allemaal niet bij gebaat."

"Het team heeft de steun nodig en verdient het ook. Nu ligt de nadruk op de naam van het stadion en niet op de sportieve prestaties."

Door de ruime nederlaag tegen Heerenveen staat Heracles samen met Fortuna Sittard gedeeld laatste in de Eredivisie. De Limburgers verloren zondag met 4-0 van AZ. Zondag spelen de Almeloërs tegen Fortuna en dat duel begint om 12.15 uur.

