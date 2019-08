Ten Hag: 'PAOK zwaarste loting die we konden krijgen'

Wat Erik ten Hag weet van PAOK Saloniki? "Alles wat we moeten weten. Het is de zwaarste loting van de niet-geplaatste ploegen die we konden krijgen. Ongeslagen kampioen van Griekenland geworden, de dubbel gewonnen. Een uitstekende tegenstander", aldus Ten Hag, die ook verwoordt hoe hij de metamorfose van Ajax beleeft. "Van wedstrijd tot wedstrijd probeer je te verbeteren. Niet proberen, maar moeten. Zo gaan we voort. We bouwen aan een sterk team."