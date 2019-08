PSV is het Eredivisie-seizoen begonnen met een gelijkspel tegen het gepromoveerde FC Twente. Het duel in de Grolsch Veste eindigde in 1-1.

Door het gelijkspel verzuimde PSV te profiteren van de misstap van landskampioen Ajax eerder op de avond bij Vitesse. De Amsterdammers kwam in de GelreDome niet verder dan 2-2.

Net als Ajax kwam PSV al snel in de problemen. Zonder Hirving Lozano, die gepasseerd werd door trainer Mark van Bommel en negentig minuten op de bank bleef, schoot Keito Nakamura Twente al snel op een 1-0-voorsprong. Na rust maakte Denzel Dumfries koppend de 1-1, maar verder kwam PSV niet.

Het gelijkspel is een opsteker voor Twente, dat na een jaar afwezigheid terug is op het hoogste niveau. Voor PSV is het al de derde wedstrijd op rij die niet in winst is omgezet. Vorig weekend werd het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax verloren (2-0) en dinsdag ging het mis tegen FC Basel (2-1) in de tweede voorronde van de Champions League.

Vreugde bij Keito Nakamura na de 1-0 van FC Twente. (Foto: Pro Shots)

PSV krijgt weinig kansen voor rust

Kort voor de wedstrijd tegen Twente hoorde PSV van het puntenverlies van Ajax (2-2) en dat leek voor de ploeg van Van Bommel een prikkel om snel orde op zaken te stellen in Enschede. Na drie minuten was het al bijna 0-1. Twente-keeper Joël Drommel redde op een schot van de opstomende Dumfries en in de rebound kreeg Donyell Malen de bal er net niet in.

Het lukte PSV daarna niet om om door te drukken. Na acht minuten durfde FC Twente voor het eerst aan aanvallen te denken en meteen was het raak. De negentienjarige Nakamura dribbelde naar binnen en verraste PSV-doelman Jeroen Zoet met een diagonaal schot van twintig meter in de verre hoek (0-1).

In het vervolg van de eerste helft was PSV beter, maar het lukte de Eindhovenaren niet om dat om te zetten in veel kansen. Dumfries kopte een bal over en verder liet alleen Steven Bergwijn zich gelden met een schot dat een prooi was voor Drommel.

Denzel Dumfries kopte na rust de 1-1 binnen. (Foto: Pro Shots)

Lozano blijft negentig minuten op de bank

Nadat PSV in het eerste kwartier na rust niet verder kwam dan een schotje van opnieuw Bergwijn, greep Van Bommel in. Mohammed Ihattaren en Cody Gakpo vervingen Gastón Pereiro en Bruma, maar Lozano bleef op de bank.

Het duurde niet lang totdat Gakpo zijn invalbeurt uitbetaalde. Na een korte corner in de 65e minuut gaf de jonge vleugelspeler de bal voor en Dumfries kopte binnen (1-1).

PSV had daarna nog voldoende tijd om de 2-1 te maken, maar Twente gaf weinig meer weg. Captain Pablo Rosario had nog wel kunnen scoren voor de bezoekers, maar produceerde een afzwaaier waardoor het 1-1 bleef en PSV niet profiteerde van de misstap van Ajax.

