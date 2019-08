Borussia Dortmund heeft zaterdag ten koste van Bayern München de Duitse supercup veroverd. De ploeg van trainer Lucien Favre was in het eigen Signal Iduna Stadion met 2-0 te sterk voor de landskampioen.

Het is voor het eerst sinds 2014 en voor de zevende keer in totaal dat Dortmund beslag legt op de zogeheten DFL-Supercup. 'BVB' eindigde vorig seizoen als tweede in de Bundesliga, terwijl Bayern de dubbel pakte.

Het duel tussen Dortmund en Bayern was halverwege nog doelpuntloos, waarna Paco Alcácer in de derde minuut van de tweede helft de ban brak. De Spaanse spits klopte Bayern-doelman Manuel Neuer met een laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied (1-0).

Door de voorsprong van Dortmund ging Bayern aanvallender spelen, maar daardoor kwam er ruimte voor de thuisclub om toe te slaan met een counter en dat lukte twintig minuten voor tijd. De snelle Engelse aanvaller Jadon Sancho werd richting het Bayern-doel gestuurd en hij bleef oog in oog met Neuer koel (2-0).

Ontlading bij Jodan Sancho na de 2-0 (Foto: Pro Shots)

Bundesliga-seizoen begint over twee weken

De overwinning op Bayern is een opsteker voor Dortmund, dat vrijdag in de eerste ronde van de DFB-Pokal speelt tegen Preussen Münster. Die club speelt in de Derde Bundesliga. De eerste competitiewedstrijd van Dortmund is op zaterdag 17 augustus thuis tegen Augsburg FC.

Voor Bayern is het voor het eerst sinds 2015 dat het seizoen niet begonnen wordt met de winst van de Duitse supercup.

De ploeg van trainer Niko Kovac speelt volgend weekend in de beker tegen de amateurs van Energie Cottbus en op vrijdag 16 augustus is Hertha BSC de eerste tegenstander in de Bundesliga.

Het is voor het eerst sinds 2014 dat Dortmund de Duitse supercup wint. (Foto: Pro Shots)