Ajax is het Eredivisie-seizoen zaterdagavond begonnen met puntenverlies tegen Vitesse. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam in het enerverende duel in GelreDome niet verder dan 2-2.

Matus Bero zette Vitesse al vroeg op 1-0-voorsprong, waarna Donny van de Beek nog voor rust gelijkmaakte. In de tweede helft zorgde Bazoer ervoor dat Vitesse op 2-1 kwam, waarna Dusan Tadic de stand weer in evenwicht bracht.

In het laatste kwartier miste Ajax nog behoorlijk wat kansen, maar ook na twee keer geel en dus rood voor Vitesse-middenvelder Riechedly Bazoer bleef de winnende goal uit voor de Amsterdammers.

Het is al de derde keer op rij dat Ajax niet wint in de eerste speelronde. In 2017 werd met 2-1 verloren bij Heracles Almelo en vorig jaar kwam de Amsterdamse club thuis tegen de Almeloërs niet verder dan 1-1.

Concurrent PSV liet later op zaterdag opvallend genoeg ook meteen punten liggen. De Eindhovenaren moesten op bezoek bij promovendus FC Twente genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

Het gelijkspel bij Vitesse is voor Ajax ook een slechte opmaat voor het heenduel in de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki. De wedstrijd tegen de Griekse club begint dinsdag om 19.00 uur in Thessaloniki.

Teleurstelling bij Daley Blind. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek gevaarlijkste Ajax-speler voor rust

Opvallend was zaterdag in GelreDome dat Lasse Schöne gewoon tot de wedstrijdselectie van Ajax behoorde tegen Vitesse, hoewel de ervaren Deen vrijwel zeker de overstap maakt naar Serie A-club Genoa. Hij zat de hele wedstrijd op de bank.

Van de Beek, die in de belangstelling staat van Real Madrid, had gewoon een basisplaats en was voor rust de gevaarlijkste man aan Amsterdamse kant. Al na drie minuten testte hij Vitesse-doelman Remko Pasveer met een schot in de korte hoek.

Tien minuten later stichtte de thuisclub voor het eerst gevaar, en toen was het meteen raak. Op aangeven van Vyacheslav Karavaev haalde Bero uit en omdat het schot van de Slowaak werd aangeraakt door Ajax-verdediger Perr Schuurs was keeper André Onana kansloos (1-0).

Ajax ging al snel op jacht naar de gelijkmaker. Hakim Ziyech schoot over en ook Van de Beek kreeg de bal er niet in. Na 27 minuten probeerde Daley Blind het met een fraai schot van 20 meter, dat tot opluchting van het Arnhemse publiek de lat raakte.

Het leek wachten op de 1-1 en in de dertigste minuut was het zover. Ziyech gaf laag voor en Van de Beek rondde beheerst af. Overigens had de 22-jarige middenvelder voor rust ook nog zijn tweede kunnen maken, maar zijn kopbal ging over.

Ajax-aankoop Edson Álvarez zat op de tribune in GelreDome. (Foto: Pro Shots)

Ziyech en Marin missen grote kansen

Aan het begin van de tweede helft was het weer eens Vitesse dat gevaar stichtte. Bij een lange bal van Max Clark zag de Amsterdamse defensie er niet goed uit, al voorkwam Nicolás Tagliafico ternauwernood dat Bryan Linssen kon uithalen. Vervolgens ramde Tim Matavz de bal over.

Ajax had gewaarschuwd kunnen zijn, maar in de 55e minuut kwam Vitesse alsnog op een 2-1-voorsprong. Oud-Ajacied Bazoer kreeg te veel ruimte en liet Onana met een diagonaal schot in de verre hoek kansloos.

Opnieuw kreeg de regerend landskampioen snel kansen op de gelijkmaker. Ziyech kon de bal vanaf een paar meter binnenwerken, maar de Marokkaans international schoot op de voet van Pasveer. Ook de rebound van Razvan Marin had een doelpunt moeten zijn, maar de Roemeense middenvelder knalde wild over.

Aan de andere kant moest Ajax blijven opletten, want ook Linssen was dicht bij een goal. Het schot van de vleugelspeler van Vitesse ging voorlangs en even later vloog een inzet van Bero naast.

Vreugde bij Riechedly Bazoer, die zijn eerste goal voor Vitesse maakte. (Foto: Pro Shots)

Pasveer brengt meermaals redding in slotfase

Een kwartier voor tijd was het dan toch Ajax dat scoorde en weer was daarbij een hoofdrol weggelegd voor Van de Beek. De Oranje-international bediende Tadic met een steekpassje, waarna de Serviër de bal op randje buitenspel in het dak van het doel schoot (2-2).

Met die gelijke stand nam Ajax geen genoegen. Kasper Dolberg kreeg een uitgelezen kans op de 3-2, maar Pasveer voorkwam met zijn voet dat de Deen scoorde. Met invallers Quincy Promes en David Neres volgde een slotoffensief van Ajax, terwijl Vitesse met tien man verder moest. Bazoer kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood.

In de laatste minuten had Ajax nog de volle drie punten kunnen pakken, maar ook Tadic stuitte op Pasveer en Joël Veltman schoot voorlangs, waardoor de Amsterdamse club opnieuw met averij begint aan de Eredivisie.

