Ajax begint zaterdag met Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico in de basis aan de uitwedstrijd tegen Vitesse. Ook Donny van de Beek, die nadrukkelijk gelinkt wordt aan Real Madrid, staat aan de aftrap in De GelreDome voor de eerste Eredivisie-wedstrijd van de Amsterdammers dit seizoen.

Ten opzichte van de met 2-0 gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV ontbreken Quincy Promes en Sergiño Dest in de basiself.

Trainer Erik ten Hag verkiest Ziyech boven Promes en spits Kasper Dolberg en linksbuiten Dusan Tadic completeren de aanval van Ajax. Tegen PSV was Ziyech invaller, nadat hij vanwege deelname aan de Afrika Cup later aansloot in de voorbereiding.

Het middenveld van Ajax is ongewijzigd. Daley Blind, die vorig jaar steevast centraal achterin speelde, vormt die linie met Razvan Marin en Donny van de Beek. De 22-jarige Van de Beek bevestigde vrijdag dat Real interesse in hem heeft getoond, maar de transferperikelen weerhouden Ten Hag er niet van de Oranje-international op te stellen.

Lasse Schöne zit ook gewoon op de reservebank. Naar verluidt is zo goed als zeker dat de 33-jarige Deen na zeven seizoenen Ajax naar het Italiaanse Genoa vertrekt. Achterin maakt Dest plaats voor Tagliafico, die net als Ziyech vanwege interlandverplichtingen later terugkeerde van vakantie. Joël Veltman, Perr Schuurs en Lisandro Martínez zijn de andere Ajax-verdedigers in Arnhem.

Lasse Schöne zit nog gewoon bij de wedstrijdselectie van Ajax. (Foto: Pro Shots)

Duel onder leiding van arbiter Nijhuis

Bij Vitesse is er een basisplaats voor oud-Ajacied Riechedly Bazoer, die vorig seizoen op huurbasis voor FC Utrecht speelde. Met Thulani Serero begint er nog een oud-Ajacied op het middenvelde van de thuisclub, terwijl Kostas Lamprou op de bank begint. De Griekse doelman kwam deze zomer over van Ajax, maar trainer Leonid Slutski geeft de voorkeur aan Remko Pasveer.

Vitesse tegen Ajax begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

PSV speelt om 20.45 uur uit tegen promovendus FC Twente, terwijl Feyenoord het zondag in de Rotterdamse derby in De Kuip om 14.30 uur opneemt tegen Sparta.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Karavaev, Doekhi, Obispo; Clark, Tannane, Bazoer, Serero; Bero, Matavz, Linssen.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Marin, Blind, Van de Beek; Ziyech, Dolberg, Tadic.