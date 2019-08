Paris Saint-Germain heeft zaterdag voor de negende keer de Franse Super Cup veroverd. De landskampioen was in het Chinese Shenzhen met 2-1 te sterk voor bekerwinnaar Stade Rennes.

Vorig seizoen was Rennes, dat tiende werd in de Ligue 1, in de finale van de Coupe de France nog te sterk voor PSG. Na 2-2 nam de club uit het westen van Frankrijk de strafschoppen beter en zaterdag nam de ploeg van trainer Thomas Tuchel revanche.

Adrien Hunou zette Rennes na dertien minuten nog wel op voorsprong in het Shenzhen Universiade Sports Centre en dat was ook de ruststand.

Twaalf minuten na rust maakte Kylian Mbappé gelijk voor PSG en een kwartier later tekende Ángel Di María voor de winnende treffer. Neymar, die uit is op een vertrek, ontbrak in de wedstrijdselectie van de Parijzenaars.

Vreugde bij Kylian Mbappé en Ángel Di María. (Foto: Pro Shots)

Volgende week begint PSG aan jacht op titel

Het is de zevende keer keer op rij dat de zogeheten Trophée des Champions gewonnen wordt door PSG, dat de prijs ook in 1995 en 1998 pakte.

Volgende week begint de jacht van PSG op de derde landstitel op rij en de negende in totaal. Nimes is op zondag 11 augustus in het Parc des Princes de eerste tegenstander van de club in de Ligue 1 en in de tweede speelronde wacht opnieuw een treffen met Rennes.

Overigens was het de tweede keer op rij dat de Franse Super Cup in Shenzhen werd afgewerkt. Het duel wordt al sinds 2009 buiten Frankrijk gespeeld, onder meer in het Marokkaanse Tanger (2011 en 2017), het Canadese Montréal (2009 en 2015) en het Oostenrijkse Klagenfurt (2016).

Kylian Mbappé na afloop met de beker. (Foto: Pro Shots)