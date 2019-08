Trainer Erik ten Hag zegt dat Ajax er veel aan gelegen is om Donny van de Beek te behouden, maar hij beseft ook dat het moeilijk is om nee te zeggen tegen een club als Real Madrid. Volgens Spaanse media wil 'De Koninklijke' de 22-jarige middenvelder graag vastleggen en Van de Beek zelf bevestigt dat er interesse is.

"Donny is ontzettend belangrijk voor Ajax. Wij gaan alles doen wat binnen onze macht ligt om hem hier te houden", zei Ten Hag vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst. "Maar als dit soort clubs in beeld komen, dan wordt het wel heel moeilijk."

Van de Beek sierde vrijdagochtend zelfs al de voorpagina van MARCA. De Spaanse sportkrant meldde dat Real tevergeefs geprobeerd heeft Paul Pogba over te nemen van Manchester United en is doorgeschakeld naar Van de Beek. Naar verluidt wil de club van trainer Zinédine Zidane 60 miljoen euro betalen voor de zevenvoudig Oranje-international.

"Ik heb die voorpagina ook gezien", reageerde Van de Beek vrijdag na de training van Ajax in gesprek met FOX Sports. "Er is interesse van Real, maar mensen lopen altijd te hard van stapel." Verder wilde hij niet al te veel kwijt over een eventuele transfer. "Ik focus me nu liever op de wedstrijd van morgen tegen Vitesse."

'Van de Beek is fris'

Mocht het daadwerkelijk tot een transfer van Van de Beek naar Real komen, dan is hij na Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong de derde belangrijke speler die deze zomer vertrekt bij Ajax. Ten Hag kijkt er niet van op dat weer een Europese topclub interesse heeft in een van zijn spelers.

"We hebben vorig jaar goed gepresteerd met Ajax en dan kan dit gebeuren", aldus Ten Hag. "Zo werken de mechanismen als spelers zich ontwikkelen, en Donny heeft zich mega ontwikkeld. En nu maakt hij weer een uitstekende indruk."

Ten Hag ziet ook geen reden om Van de Beek zaterdag in de uitwedstrijd tegen Vitesse buiten de ploeg te houden vanwege de transferperikelen. "Hij kan gewoon spelen en is fris."

Álvarez nog niet inzetbaar

Daartegenover staat dat Ten Hag nog niet kan beschikken over nieuwkomer Edson Álvarez, al heeft de Mexicaanse verdediger inmiddels wel zijn werkvergunning binnen. "Hij heeft hier net voor het eerst op het trainingsveld gestaan, maar de wedstrijd tegen Vitesse komt nog te vroeg."

Een aantal andere spelers van Ajax zal nog geen hele wedstrijd kunnen spelen tegen de Arnhemmers, omdat zij vanwege interlandverplichtingen later terugkeerden van vakantie. David Neres is een van die spelers, verklapte Ten Hag. "Over de rest zeg ik niets. Ik wil de tegenstander niet wijzer maken dan die al is."

Vitesse tegen Ajax begint zaterdag om 18.30 uur in de GelreDome en staat onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel.

Bekijk het programma van de eerste speelronde in de Eredivisie