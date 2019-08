De KNVB heeft goede hoop dat de VAR in het komende Eredivisie-seizoen minder in de fout gaat dan afgelopen seizoen, waarin in totaal 28 wedstrijdbepalende situaties verkeerd werden beoordeeld ondanks de aanwezigheid van de videoarbiter.

Van die 28 keer ging het dertienmaal om een VAR-advies dat niet de juiste beslissing opleverde. De overige vijftien keer greep de VAR ten onrechte niet in. Het ging vooral om penaltymomenten en rode kaarten.

"Ik heb goede hoop op minder fouten komend seizoen, zonder dat ik een voorspelling doe", zegt Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken van de KNVB, donderdag op de KNVB Campus in Zeist.

"Het zou namelijk raar zijn als ik zeg dat het moet worden teruggebracht tot twintig fouten, want we streven naar nul. Maar ik hoop wel dat het er minder zijn dan de 28 fouten van afgelopen seizoen."

Van Egmond baseert zijn hoop op het feit dat de videoarbiters en de scheidsrechters op het veld nu meer ervaring met het systeem hebben dan in het debuutseizoen van de VAR in de Eredivisie.

"Je zag afgelopen seizoen al dat er na de winterstop minder fouten werden gemaakt", aldus Van Egmond. "Er komt meer rust bij beslissingen en de communicatie gaat beter, omdat iedereen meer ervaring krijgt."

'Doelpunt Lingard was in Eredivisie goedgekeurd'

De cijfers van de KNVB tonen ook aan dat het met de inmenging van de VAR relatief meevalt. Tijdens de in totaal 306 wedstrijden in het afgelopen Eredivisie-seizoen greep de VAR 106 keer in en dat komt neer op iets meer dan één keer per drie wedstrijden.

Het ging daarbij ook om buitenspelmomenten, al moet de VAR daar in de Eredivisie terughoudend mee zijn. Met het blote oog is zelfs met verschillende camerastandpunten soms niet met zekerheid vast te stellen of het wel of geen buitenspel is.

Bij Europese wedstrijden kan dat wel, omdat de UEFA over speciale software beschikt. Zo werd een doelpunt van de Engelsman Jesse Lingard in de halve finale van de Nations League tegen Oranje afgekeurd wegens buitenspel, al ging het slechts om enkele centimeters.

"In de Eredivisie had het doelpunt van Lingard geteld, omdat het zonder die software niet waarneembaar was dat Lingard een centimetertje buitenspel stond", legt Van Egmond uit. "Wij willen als KNVB daarom ook die software aanschaffen, maar dat is een financiële kwestie. Er moet eerst budget worden vrijgemaakt."

Het doelpunt van Lingard dat werd afgekeurd. (Foto: Pro Shots)

'Het gaat om een paar ton'

Van Egmond verwacht die verfijnde meetapparatuur op zijn vroegst in het seizoen 2020/2021 in de Eredivisie. "Het gaat om een investering van een paar ton per jaar en voor sommige clubs is een deel van dat bedrag veel geld. Maar het zou het spel wel eerlijker maken, en die kant willen wij op."

Het Eredivisie-seizoen 2019/2020 begint vrijdagavond om 20.00 uur met de wedstrijd PEC Zwolle tegen Willem II, die onder leiding staat van arbiter Jeroen Manschot.

Regerend kampioen Ajax speelt zaterdag om 18.30 uur uit tegen Vitesse en later op die avond is om 20.45 uur de aftrap bij FC Twente-PSV. Feyenoord neemt het zondag om 14.30 uur in de Rotterdamse derby in De Kuip op tegen promovendus Sparta.

Bekijk het programma van speelronde 1 in de Eredivisie