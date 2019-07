Ricky van Wolfswinkel is verheugd met zijn beslissende goal (2-1) namens FC Basel dinsdag tegen PSV in de derde voorronde van de Champions League, al beseft hij dat veel Nederlanders niet blij met hem zijn.

"Ik hoop niet dat mijn Nederlandse paspoort ingenomen wordt", grapte Van Wolfswinkel, die vorig jaar ook al de matchwinner was tegen Vitesse in de voorronde van de Europa League, tegen FOX Sports. "Het geeft natuurlijk iets extra's als ik tegen een Nederlandse club speel, maar ik wens PSV wel alle succes in Europa."

De tweevoudig Oranje-international zette dinsdag in St. Jakob-Park in de 68e minuut de 2-1-eindstand op het scorebord en dat was na de 3-2-zege van PSV vorige week in Eindhoven genoeg voor de Zwitserse club om door te gaan. Vlak daarvoor had de dertigjarige aanvaller nog een riante kopkans onbenut gelaten en in de eerste helft miste hij ook een goede mogelijkheid.

"Als Nederlander wil ik het beste voor het Nederlandse voetbal, maar die derde kans moest er echt in. Ik ben blij dat het zo is afgelopen."

'We hebben gewonnen op basis van knokken'

In de aanloop naar de return voelde Van Wolfswinkel al dat het goed zat bij Basel, ondanks de nederlaag vorige week. "Het vertrouwen vooraf was groot. En ook in de rust was dat zo, ook al stond het toen 1-1. Iedereen werkte voor elkaar."

Volgens de aanvaller, die nog een jaar onder contract staat bij de nummer twee van het afgelopen seizoen in Zwitserland, was het ook de werklust die de doorslag gaf tegen PSV. "We hebben gewonnen op basis van knokken, niet op basis van kwaliteit. Het was niet altijd goed van onze kant, maar door hard te werken hebben we PSV verslagen."

Door de zege op PSV speelt Basel volgende week in de derde voorronde van de Champions League tegen LASK Linz uit Oostenrijk. Voor de Eindhovense club rest de derde voorronde van de Europa League en daarin is het Oostenrijkse Sturm Graz of FK Haugesund uit Noorwegen de eerste tegenstander.