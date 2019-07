PSV is dinsdag uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovense club verloor op bezoek bij FC Basel met 2-1, waardoor de ploeg van trainer Mark van Bommel verder moet in de voorronde van de Europa League.

De heenwedstrijd in Eindhoven werd vorige week nog met 3-2 gewonnen door PSV, maar dat bleek niet genoeg.

Basel kwam in de return al snel op een 1-0-voorsprong door een kiezelharde vrije trap van Eray Cömert, waarna Bruma nog voor rust gelijkmaakte namens PSV. In de tweede helft tekende de Nederlandse aanvaller Ricky van Wolfswinkel voor de winnende goal namens de nummer twee van Zwitserland, die daardoor op basis van uitgoals doorgaat naar de derde voorronde van het miljoenenbal.

Ajax, dat in de derde ronde instroomt en tegen het Griekse PAOK speelt, is nu nog de enige Nederlandse club die het hoofdtoernooi van de Champions League kan halen.

De volgende tegenstander van PSV in Europa wordt het Oostenrijkse Sturm Graz of Noorse FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League. Dat tweeluik wordt op 8 en 15 augustus afgewerkt, waarna nog een play-off wacht voor een plek in het hoofdtoernooi.

Bruma kopt prachtig raak

In de wetenschap dat er gewonnen moest worden van PSV begon Basel dinsdag sterk aan de return in het St. Jakob-Park. Met Van Wolfswinkel op rechts drongen de Zwitsers aan en in de achtste minuut had dat al succes. Cömert schoot een vrije trap snoeihard via de onderkant van de lat achter doelman Jeroen Zoet (1-0).

In de minuten daarna moest PSV oppassen dat het niet overlopen werd. Van Wolfswinkel had in een rebound de 2-0 kunnen maken, maar de tweevoudig Oranje-international schoot over.

De Eindhovenaren stelden daar aanvallend weinig tegenover, tot Donyell Malen in de 23e minuut de achterlijn haalde en een uitstekende voorzet afleverde. De inlopende Bruma, vorige week ook al trefzeker tegen Basel, wist daar wel raad mee. Vanaf een meter of 15 kopte de Portugees de bal prachtig in de bovenhoek (1-1).

De gelijkmaker zorgde voor lucht bij PSV, dat grip kreeg op de wedstrijd. Nick Viergever en Malen kregen in het restant van de enerverende eerste helft zelfs kansen op 1-2, al zorgde ook Basel aanvallend voor gevaar. Tevergeefs riep de thuisploeg om een strafschop na een duel tussen Derrick Luckassen en Albian Ajeti.

Bergwijn laat goede mogelijkheid onbenut

Ook in de tweede helft waren er kansen over en weer. Amper een minuut na rust had Bergwijn PSV op voorsprong kunnen zetten, maar zijn schot in de korte hoek kwam tegen de paal en Lozano ramde de rebound wild over. Twee minuten later voorkwam Viergever dat Ajeti trefzeker was. Ook Van Wolfswinkel had kunnen scoren namens Basel, maar hij kopte voorlangs.

Nadat Bergwijn nog een goede mogelijkheid voor PSV had gemist, was de volgende kans voor Basel wel aan Van Wolfswinkel besteed. De oud-spits van Vitesse en FC Utrecht kreeg een voorzet voor zijn voeten en schoot van dichtbij binnen (2-1).

PSV had daarna nog 22 minuten om te scoren en zo alsnog door te gaan in de voorronde van de Champions League, maar Basel was in het laatste deel de gevaarlijkste ploeg. Van Wolfswinkel kopte over uit een vrije trap.

In de slotfase drong PSV eindelijk weer aan. Invaller Cody Gakpo schoot een vrije trap voorlangs, tot opluchting van de Basel-fans, die mogen blijven hopen op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. Voor PSV rest het veiligstellen van een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League als Europees doel voor de komende weken.