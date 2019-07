Real Madrid heeft donderdag in de halve finale van de Audi Cup, een oefentoernooi in München, verloren van Tottenham Hotspur. De Premier League-club won met 1-0 van de ploeg van Zinedine Zidane, die nog altijd zonder zege is in de voorbereiding.

Real verloor al van Bayern München (3-1) en speelde gelijk tegen Arsenal (2-2), al waren de Madrilenen in de penaltyserie wel sterker dan de Londenaren. Afgelopen zaterdag volgde de bizarre vernedering tegen stadgenoot Atlético Madrid (7-3).

Dinsdag tegen Tottenham Hotspur werd de enige goal in de Allianz Arena gemaakt door Harry Kane. Halverwege de eerste helft stond de Engelse spits na een foutje van Real-linksback Marcelo oog in oog met keeper Keylor Navas en rondde hij koel af.

In de tweede helft had het nog erger kunnen worden voor Real. Navas redde op een inzet van Dele Alli en de jonge invaller Troy Parrott raakte de paal. Aan de andere kant werd een goal van Vinícius Júnior afgekeurd.

Het basiselftal van Real tegen Tottenham Hotspur (Foto: Pro Shots)

Bayern speelt dinsdag tegen Fenerbahçe

De andere halve finale van de Audi Cup gaat tussen gastheer Bayern München en Fenerbahçe, de winnaar daarvan staat woensdag al tegenover Tottenham. Ook de troostfinale wordt woensdag gespeeld en daarin gaat Real op jacht naar de eerste zege in de voorbereiding

Overigens zijn Thibaut Courtois, Marco Asensio, Ferland Mendy en Luka Jovic door blessures niet inzetbaar bij Real tijdens de Audi Cup. Gareth Bale is vanwege transferperikelen niet naar Duitsland afgereisd, al lijkt een overgang van de Welshman naar China van de baan.

Na de Audi Cup oefent Real nog tegen Red Bull Salzburg (7 augustus) en AS Roma (11 augustus). De eerste wedstrijd van de Madrilenen in La Liga is op 17 augustus uit tegen Celta de Vigo.

Vreugde bij Tottenham Hotspur na de 1-0. (Foto: Pro Shots)