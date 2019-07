Ranomi Kromowidjojo is er zondag niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 50 meter vrije slag bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De Nederlandse werd zesde, waarna Arjan Knipping in de eindstrijd van de 4x100 meter wisselslag als achtste aantikte.

Het is voor het eerst sinds 2009 dat Kromowidjojo ontbreekt op het WK-podium op de kortste afstand. In 2011, 2015 en 2017 pakte ze zilver en in 2013 was er goud.

De 28-jarige Kromowidjojo startte wel sterk tussen alle andere wereldtoppers, maar viel in het tweede deel van de race terug. Ze tikte aan na 24,35 seconden en was daarmee drie tienden langzamer dan de Amerikaanse winnares Simone Manuel (24,05).

De Zweedse titelverdediger Sarah Sjöström veroverde zilver in 24,07 en het brons was voor Cate Campbell (24,11) uit Australië. Kromowidjojo was maar 0,03 seconde sneller dan zaterdag in de halve finales.

Door de zesde plaats houdt Kromowidjojo maar een medaille over aan het WK. Zaterdag, op de voorlaatste dag van het toernooi, pakte ze zilver op de 50 meter vlinderslag, een onderdeel dat niet op het olympisch programma staat. Op de 100 meter vrij werd Kromowidjojo al in de halve finales uitgeschakeld.

Knipping in finale langzamer dan in series

De zilveren vlindermedaille van Kromowidjojo is ook de enige plak van de Nederlandse ploeg van dit WK. Knipping was zondag de laatste Nederlander die een plak kon pakken, maar met zijn achtste plaats op de 4x100 meter wisselslag kwam hij niet in de buurt van het podium.

Het was al een verrassing dat de 24-jarige Knipping in de eindstrijd stond. De Achterhoeker excelleerde zondagochtend in de series met een Nederlands record van 4.13,46 en daarmee voldeed hij aan de limiet voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

Zondagmiddag in de eindstrijd bleek dat hij met dat record veel krachten had verspeeld. Knipping was met een tijd van 4.17,06 bijna vier seconden langzamer. De Japanner Daiya Seto veroverde goud in 4.08,95.