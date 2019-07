Lewis Hamilton start zondag bij de Grand Prix van Duitsland voor de 87e keer in zijn carrière van poleposition. De Brit was zaterdag ziek en is nog niet gerust op een goede afloop. Omdat het mogelijk gaat regenen op de Hockenheimring kan het een chaotische race worden.

"Het weer is het grootste gevaar", aldus Hamilton. "Normaal gesproken is dit niet een van de makkelijkste circuits om in te halen, maar dat kan veranderen."

Volgens de laatste berichten is de kans 60 procent dat er tijdens de race regen valt. Toch ziet het er in vergelijking met vorig jaar gunstiger uit voor Hamilton. In 2018 startte de coureur van Mercedes bij de Duitse GP namelijk vanaf de veertiende plek, maar hij won toen wel.

Nu moeten zijn Ferrari-concurrenten Charles Leclerc (tiende) en Sebastian Vettel (twintigste) vanuit de achterhoede starten omdat zij met technische problemen kampten tijdens de kwalificatie. Max Verstappen begint in zijn Red Bull vanaf de tweede plek.

"Ferrari was tijdens de vrije trainingen snel. Wij hebben upgrades gehad maar zij reden op een ander niveau", zei Hamilton, die zichzelf verbaasde met de snelste tijd in de kwalificatie.

Het was twijfelachtig of Hamilton kon rijden

Bij die verbazing speelde mee dat Hamilton lange tijd twijfelde of hij zaterdag überhaupt moest rijden. De vijfvoudig wereldkampioen voelde zich zaterdagochtend niet lekker en Mercedes had het plan klaarliggen om reservecoureur Esteban Ocon in te zetten.

"Ik had keelpijn en voelde me niet lekker", vertelt Hamilton, die het grootste deel van de dag in bed doorbracht. "Er waren momenten waarop ik dacht dat ik niet mee zou kunnen doen aan de kwalificatie."

"Ik ben niet naar de meeste meetings met de engineers geweest en ben wakker geworden om in de auto te stappen. Ik had dacht daarom niet dat ik in staat was om voor poleposition te strijden, maar wonderwel is het gelukt."

De 34-jarige Hamilton jaagt zondag bij de race op de Hockenheimring, die om 15.10 uur begint, op zijn achtste zege van dit seizoen. In de WK-stand gaat hij stevig aan de leiding met 223 punten, gevolgd door Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas (184 punten), die zondag vanaf de derde plek start. Nummer drie Verstappen heeft 136 punten.