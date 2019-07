Arjan Knipping heeft zondag bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju op indrukwekkende wijze de eindstrijd bereikt van de 400 meter wisselslag. De Achterhoeker zwom in de series een Nederlands record.

De 24-jarige Knipping, die zich door zijn finaleplaats kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020, tikte aan na 4.13,46 en dat was 1,92 seconden sneller dan zijn recordtijd van 4.15,38. Hij deelde het nationale record met Marcel Wouda, maar heeft het nu dus alleen in handen.

Er was zondag maar één zwemmer sneller dan Knipping in de series en dat was de Japanner Daiya Seto met 4.12,27. De Amerikaanse titelverdediger Chase Kalisz stelde teleur in 4.15,62 en haalde de finale niet.

De finale van de 400 meter wisselslag begint zondag om 14.01 uur (Nederlandse tijd). Het is de laatste dag van de WK en daarop kan ook Ranomi Kromowidjojo een medaille pakken. De drievoudig olympisch kampioen zwemt om 13.47 uur de finale van de 50 meter vrije slag, het onderdeel waarop ze twee jaar geleden zilver veroverde op de WK in Boedapest. Ook in 2011 en 2015 werd ze tweede.

Ranomi Kromowidjojo is tot dusver de enige Nederlandse medaillewinnaar dit WK met zilver op de 50 meter vlinderslag. (Foto: Getty Images)

Geen finaleplaatsen op 4x100 meter

Kira Toussaint, Tes Schouten, Kim Busch en Femke Heemskerk liepen zondag een finaleplaats mis op de 4x100 meter wisselslag. De estafetteploeg was 1,55 seconden te langzaam voor een plek in de eindstrijd. De tiende plaats van de Nederlandse vrouwen was wel genoeg voor plaatsing voor Tokio.

Ook de Nederlandse mannen haalden de finale niet op de 4x100 meter wisselslag en grepen naast een olympisch ticket. Nyls Korstanje, Mathys Goosen, Arno Kamminga en Jesse Puts werden achttiende in 3.36.77.