Steven Kruijswijk is de negende Nederlander ooit op het podium van de Tour de France. De 32-jarige Brabander verzekerde zich zondag in de afsluitende etappe, die gewonnen werd door de Australiër Caleb Ewan, van de derde plaats in het eindklassement.

Kruijswijk treedt met zijn podiumplaats in de voetsporen van Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Johan van der Velde, Peter Winnen, Steven Rooks, Erik Breukink en Tom Dumoulin, die vorig jaar tweede werd.

Janssen (tweede) was in 1966 de eerste Nederlander in de top drie en twee jaar later won hij de Ronde van Frankrijk. De inmiddels 79-jarige Zuid-Hollander is met Joop Zoetemelk (1980) nog altijd de enige Nederlander met een Tour-zege achter zijn naam.

De 72-jarige Zoetemelk stond van alle Nederlanders het vaakst op het Tour-podium: zeven keer. Hij werd maar liefst zes keer tweede (1970, 1971, 1976, 1978, 1979 en 1982).

Kuiper haalde twee keer de top drie - in 1977 en 1980 werd hij tweede - en bij Van der Velde (derde in 1982), Winnen (derde in 1983), Rooks (tweede in 1988) en Breukink (derde in 1990) bleef het bij één keer. Dumoulin wilde dit jaar voor de tweede keer het podium halen, maar door fysieke problemen ging hij niet van start.

Nederlandse podiumplaatsen in Tour 1966: Jan Janssen (2)

1968: Jan Janssen (1)

1970: Joop Zoetemelk (2)

1971: Joop Zoetemelk (2)

1976: Joop Zoetemelk (2)

1977: Hennie Kuiper (2)

1978: Joop Zoetemelk (2)

1979: Joop Zoetemelk (2)

1980: Joop Zoetemelk (1) en Hennie Kuiper (2)

1982: Joop Zoetemelk (2) en Johan van der Velde (3)

1983: Peter Winnen (3)

1988: Steven Rooks (2)

1990: Erik Breukink (3)

2018: Tom Dumoulin (2)

2019: Steven Kruijswijk (3)

Bernal jongste Tour-winnaar in ruim honderd jaar

De derde plaats van Kruijswijk is zijn eerste podiumplek in een grote ronde. Hij werd wel al vierde in de Giro d'Italia (2016) en de Vuelta a España (2018) en vorig jaar eindigde hij als vijfde in de Tour.

Ook voor eindwinnaar Egan Bernal is het pas de eerste keer dat hij op het podium staat bij een grote ronde. De renner van Team INEOS, die de eerste Colombiaanse Tour-winnaar ooit is, ging in 2018 pas voor het eerst van start in de Ronde van Frankrijk. De Giro en de Vuelta reed hij zelfs nog nooit.

Bijzonder is ook dat de op 13 januari 1997 geboren Bernal met zijn 22 jaar en 196 dagen de jongste Tour-winnaar is in meer dan honderd jaar. Alleen de Fransman Henri Cornet (negentien jaar en 352 dagen in 1904) en Luxemburger François Faber (22 jaar en 187 dagen in 1909) waren jonger.