Voormalig Oranje-international Humphrey Mijnals is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. De verdediger was de eerste speler van Surinaamse afkomst in het Nederlands elftal.

Mijnals werd geboren in Suriname en speelde daar voor SV Robinhood. Het Utrechtse USV Elinkwijk haalde hem in 1956 naar de Eredivisie en namens die club debuteerde hij op 3 april 1960 in het Olympisch Stadion in Amsterdam tegen Bulgarije in Oranje (4-2-zege).

Mijnals speelde dat jaar nog twee interlands, tegen België en tegen Suriname. Het bleef bij drie wedstrijden, omdat hij in conflict raakte met de KNVB, waarna hij voor een interlandcarrière voor Suriname koos.

Als clubspeler bleef Mijnals wel in Nederland actief. Na vijf jaar Elinkwijk speelde hij van 1960 tot 1962 bij stadgenoot DOS.

Humphrey Mijnals, zittend derde van rechts, voorafgaand aan zijn debuut voor Oranje op 3 april 1960. (Foto: Pro Shots)

Mijnals werd verkozen tot Surinaams voetballer van de eeuw

Mijnals was met zijn interlands voor Oranje een pionier. Na hem haalden zeer veel spelers van Surinaamse afkomst het Nederlands elftal, onder wie Ruud Gullit (66 interlands), Frank Rijkaard (73 interlands) Clarence Seedorf (87 interlands), Edgar Davids (74 interlands) en Patrick Kluivert (79 interlands).

21 jaar na het debuut van Mijnals was Romeo Zondervan in 1981 de tweede Oranje-international met Surinaamse roots, gevolgd door Gullit later dat jaar.

In 1999 werd Mijnals verkozen tot Surinaams voetballer van de eeuw en in 2008 kreeg hij de sportpenning van de gemeente Utrecht. "Hij gold als grondlegger en inspirator voor veel voetballers van Surinaamse afkomst", schrijft de KNVB zaterdag in een reactie op het overlijden van Mijnals.