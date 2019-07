Steven Kruijswijk is zo goed als zeker van de derde plaats in de Tour de France. De 32-jarige Nederlander steeg zaterdag dankzij een goed optreden in de ingekorte laatste bergetappe van de vierde naar de derde plaats in het algemeen klassement, terwijl Vincenzo Nibali de dagzege pakte.

De Tour wordt zondag afgesloten met een vlakke etappe over 128 kilometer met de traditionele finish op de Champs-Elysées in Parijs. De kans dat die rit nog voor verschuivingen in de top van het algemeen klassement zorgt is nihil.

Egan Bernal gaat hoogstwaarschijnlijk de boeken in als de winnaar van de 106e editie van de Ronde van Frankrijk. De 22-jarige Colombiaan, die vrijdag de gele trui overnam van Julian Alaphilippe, gaf de leiding zaterdag niet meer uit handen.

Bernal krijgt ook de witte trui als winnaar van het jongerenklassement en wordt de jongste Tour-winnaar in meer dan honderd jaar. Nooit eerder won een Colombiaan de Tour.

Vreugde bij ritwinnaar Vincenzo Nibali. (Foto: Pro Shots)

Alaphilippe zakt weg in klassement

Alaphilippe, liefst veertien dagen drager van het geel, moest zaterdag op 13 kilometer van de meet lossen.

De Fransman verloor daardoor zijn podiumplaats aan Kruijswijk, terwijl titelverdediger Geraint Thomas, ploeggenoot van Bernal bij Team INEOS, van de derde naar de tweede plaats steeg.

Kruijswijk wordt de negende Nederlander die het Tour-podium haalt. De renner van Jumbo-Visma treedt in de voetsporen van Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Johan van der Velde, Peter Winnen, Steven Rooks, Erik Breukink en Tom Dumoulin.

Nederlandse podiumplaatsen in Tour 1966: Jan Janssen (2)

1968: Jan Janssen (1)

1970: Joop Zoetemelk (2)

1971: Joop Zoetemelk (2)

1976: Joop Zoetemelk (2)

1977: Hennie Kuiper (2)

1978: Joop Zoetemelk (2)

1979: Joop Zoetemelk (2)

1980: Joop Zoetemelk (1) en Hennie Kuiper (2)

1982: Joop Zoetemelk (2) en Johan van der Velde (3)

1983: Peter Winnen (3)

1988: Steven Rooks (2)

1990: Erik Breukink (3)

2018: Tom Dumoulin (2)

Etappe was flink ingekort

Kruijswijk wist zaterdag voorafgaand aan de twintigste etappe dat hij een zeer goede kans had op de derde plaats. De 27-jarige Alaphilippe staat namelijk te boek als een mindere klimmer, al had de Brabander weinig tijd om het verschil te maken.

Vanwege het slechte weer was de etappe ingekort van 130 naar slechts 59 kilometer van Albertville naar Val Thorens met een slotklim van 33 kilometer. De ultrakorte rit zorgde ervoor dat veel renners meteen in de aanval gingen. Liefst twintig renners vormden een vroege kopgroep, maar daar zaten de klassementsrenners niet bij.

Ondertussen had Jumbo-Visma de controle in het peloton met renners als George Bennett en Laurens De Plus. Ook INEOS liet zich gelden van voren, waardoor de echte spanning uitbleef.

Vreugde bij Egan Bernal en Geraint Thomas, ploeggenoten van INEOS. (Getty Images)

Buchmann naast Kruijswijk over de finish

De strijd om de dagzege kende meer spanning. Op de lange klim reed de Fransman Pierre-Luc Périchon weg uit de kopgroep en de Rus Ilnur Zakarin, de Fransman Tony Gallopin, de Canadees Michael Woods en Nibali sloten aan.

Op twaalf kilometer ging Nibali, in 2014 eindwinnaar van de Tour, solo verder en hij hield knap stand, terwijl achter hem de andere vluchters werden ingehaald door de klassementsrenners. Alejandro Valverde kwam tien seconden na de Italiaan over de meet in Val Thorens en Mikel Landa werd op veertien tellen derde.

Alaphilippe reed op dat moment al op flinke achterstand, nadat hij op 13 kilometer van de streep moest lossen uit het sterk uitgedunde peloton. Hij werd 26e op 3.17 van Nibali en op 2.52 van Kruijswijk, die als achtste finishte.

Emanuel Buchmann bleek een groter gevaar voor Kruijswijk. De Duitser bleef in de buurt van de Nederlander, maar die kraakte niet en kwam naast hem over de finish. Buchmann gaat daardoor als vierde eindigen in deze Tour op 25 seconden van Kruiswijk, die met zijn aanstaande podiumplaats dolgelukkig is. Voor Alaphilippe rest de vijfde plaats.

Een uitgeputte Steven Kruijswijk na de finish. (Foto: Pro Shots)