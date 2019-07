Frenkie de Jong heeft zaterdag met FC Barcelona een oefenwedstrijd tegen Vissel Kobe gewonnen. De Oranje-international kwam halverwege het veld in tegen de Japanse club, die met 0-2 verslagen werd.

Voor Barcelona was het de eerste zege in de voorbereiding, nadat dinsdag met 2-1 verloren werd van Chelsea. De 22-jarige De Jong maakte in het duel met de Londenaren als invaller zijn officieuze debuut voor de Spaanse club, die hem voor 75 miljoen euro heeft overgenomen van Ajax.

Zaterdag tegen Vissel Kobe was de stand nog 0-0 toen De Jong in de ploeg kwam in het Kobe City Misaki Park Stadion.

Andrés Iniesta, die Barcelona in 2018 verruilde voor de Japanse formatie, speelde alleen de eerste helft en stond daardoor niet tegenover de Nederlandse middenvelder. Ook David Villa, van 2010 tot 2013 speler van 'Barça', kwam alleen voor rust in actie.

Andrés Iniesta speelde alleen de eerste helft. (Foto: Getty Images)

Pérez twee keer trefzeker

In totaal wisselde trainer Ernesto Valverde liefst tien keer bij rust. Met veel jonge spelers, onder wie dus De Jong, werd in de tweede helft het verschil gemaakt. Beide goals kwamen op naam van de 21-jarige Carles Pérez.

Op aangeven van Malcom opende de Spanjaard de score in de 59e minuut en een minuut voor tijd bepaalde hij de eindstand op 2-0. Lionel Messi en Luis Suárez kwamen niet in actie.

De volgende oefenwedstrijd van Barcelona is op zondag 4 augustus tegen Arsenal en daarna wacht een tweeluik met Napoli. La Liga begint voor de 26-voudig landskampioen op vrijdag 16 augustus met een uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao.

Een omhelzing tussen Frenkie de Jong en Andrés Iniesta. (Foto: Getty Images)

