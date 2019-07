Ranomi Kromowidjojo heeft Nederland op de voorlaatste dag van de WK zwemmen in Gwangju de eerste medaille bezorgd. De 28-jarige Groningse pakte zilver op de 50 meter vlinderslag.

Kromowidjojo tikte aan na 25,35 seconden, terwijl het goud voor Sarah Sjöström was. De Zweedse was 0,33 seconden sneller. De Egyptische Farida Osman veroverde in een tijd van 25,47 brons en daarmee was het podium identiek aan dat van de vorige WK, twee jaar geleden in Boedapest.

Met 0,78 seconden was het gat tussen Sjöstrom en Kromowidjojo destijds in de Hongaarse hoofdstad een stuk groter.

De 25,35 is zelfs een persoonlijk record voor Kromowidjojo op de 50 meter vlinder, die niet op de olympische agenda staat. De drievoudig olympisch kampioene mag daar tevreden mee zijn, nadat de WK tot dusver teleurstellend voor haar verliep.

Het zilver is de negende individuele WK-medaille ooit van Kromowidjojo, die in 2007 haar WK-debuut maakte. Inclusief estafettenummers staat de teller op zeventien plakken.

Vreugde bij Sarah Sjöström na haar gouden race op de 50 meter vlinder. (Foto: Getty Images)

Kromowidjojo ook naar finale op 50 vrij

Bijna een week geleden, op de openingsdag van de WK, greep Kromowidjojo met de Nederlandse formatie naast eremetaal (vierde) op de 4x100 meter, het onderdeel waarop Oranje jaren achtereen op het podium stond.

Vervolgens wist Kromowidjojo zich zeer verrassend niet voor de finale van de 100 meter vrije slag te plaatsen. Op de 50 meter vrij plaatste Kromowidjojo zich wel voor de eindstrijd.

Amper twintig minuten na de zilveren vlinderrace klokte Kromowidjojo 24,38 in de halve finales van de 50 meter vrij. Ze noteerde daarmee de zevende tijd en dat was genoeg. Femke Heemskerk redde het niet: zij werd in 24,77 elfde.

Sjöström was opnieuw de snelste. De meervoudig wereldkampioene tikte aan na 24,05 en was daarmee net iets sneller dan de Australische Cate Campbell (24,09). Pernille Blume, regerend olympisch kampioene op de 50 meter vrij, eindigde als derde. De Deense klokte 24,14.

De finale van de 50 meter vrij wordt zondag afgewerkt, op de slotdag van de WK. Twee jaar geleden veroverde Kromowidjojo WK-zilver op dit onderdeel en ging het goud naar Sjöström.

Het podium van de 50 meter vlinderslag. (Foto: Getty Images)

Metz en Schouten uitgeschakeld in halve finales

Naast Kromowidjojo en Heemskerk kwamen zaterdag nog twee Nederlanders in actie op een individueel onderdeel. Rosey Metz en Tes Schouten bleven steken in de halve finales van de 50 meter schoolslag. Schouten eindigde met 31,31 als elfde in de halve finales en Metz als dertiende in 31,44.

De gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter vrij plaatste zich op het nippertje wel voor de finale. Kyle Stolk, Jesse Puts, Kira Toussaint en Maud van der Meer zetten met 3.27,29 de achtste tijd neer, precies genoeg om later op zaterdag terug te mogen komen voor de strijd om de medailles.

Het Nederlandse kwartet was wel ruim 4,5 seconden langzamer dan de Verenigde Staten (3.22,70).