De Tour-organisatie heeft de uitslag van de gestaakte negentiende etappe van vrijdag aangepast vanwege een rekenfout. De achterstand van Steven Kruijswijk op concurrenten Egan Bernal en Julian Alaphilippe is daardoor enkele seconden teruggebracht.

Het verschil tussen nummer vier Kruijswijk en geletruidrager Bernal is nu vijf seconden kleiner: 1.23 in plaats van 1.28. De Brabander loopt daarnaast twee seconden in op nummer twee Alaphilippe (het verschil is nu nog 38 seconden), terwijl het gat met nummer drie Geraint Thomas gelijk blijft (twaalf tellen).

Het terugbrengen van de achterstand volgt op een protest van Kruijswijks ploeg Jumbo-Visma.

De Nederlandse formatie zag dat er een fout was gemaakt bij het berekenen van de tijdsverschillen op de top van de Col de l'Iseran.

Jumbo-Visma legde de beelden voor aan de Tour-organisatie en die erkende de fout. De opdracht voor Kruijswijk om zondag op het podium te staan in Parijs is daardoor iets makkelijker geworden.

De top van het algemeen klassement na de aanpassing 1. Egan Bernal 78:00.42

2. Julian Alaphilippe +0.45

3. Geraint Thomas +1.11

4. Steven Kruijswijk +1.23

5. Emanuel Buchmann +1.50

Rit van zaterdag flink ingekort

De top van de Col de l'Iseran werd vrijdag plots als finishplek aangewezen omdat de weg richting finishplaats Tignes was overstroomd door modder en ijswater. Bernal was als eerste boven en nam daardoor de gele trui over van Alaphilippe.

De Tour-organisatie heeft vanwege de slechte weersomstandigheden ook al maatregelen genomen voor de twintigste etappe, die zaterdag om 14.30 uur van start gaat. De rit zou het peloton aanvankelijk over 130 kilometer van Albertville naar Val Thorens voeren, maar het eerste deel van het parcours is geschrapt. De rit is nu nog maar 59 kilometer lang.

Zondag eindigt de Tour met de traditioneel vlakke etappe met finish op de Champs-Élysées in Parijs. Kruijswijk kan dan de tweede Nederlander deze eeuw op het Tour-podium worden, nadat Tom Dumoulin vorig jaar als tweede eindigde.