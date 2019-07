Ajax-trainer Erik ten Hag kan zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV weer beschikken over André Onana, Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui. Het drietal had vanwege deelname aan de Afrika Cup langer vakantie en is inmiddels enkele dagen in training.

"Onana heeft zich eerder gemeld, hij staat sinds dinsdag weer op het trainingsveld. En Hakim en Noussair zijn maandag zelfs al teruggekeerd. Ze zullen daarom zaterdag weer tot de wedstrijdselectie behoren", zei Ten Hag vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie op De Toekomst.

Onana werd bijna drie weken geleden met Kameroen uitgeschakeld in de achtste finales van de Afrika Cup en ook voor Marokkaans internationals Mazraoui en Ziyech was de laatste zestien het eindstation. Dat de drie nu al terug zijn zegt volgens Ten Hag veel over de gretigheid in de Ajax-selectie. "Ze hebben er zin in. Er komen grote wedstrijden aan en daar willen ze zich optimaal voor prepareren."

Ten Hag mist tegen PSV wel Nicolás Tagliafico, al is de Argentijn ook weer in training nadat hij met Argentinië actief was op de Copa América. David Neres komt zondag terug en de Mexicaanse nieuwkomer Edson Álvarez wacht nog op een werkvergunning.

"Er wordt achter de schermen hard gewerkt om die werkvergunning snel te krijgen, maar het is de vraag of het geregeld is voor de start van de Eredivisie", vertelde Ten Hag, die ook de geblesseerde Siem de Jong mist.

De laatste keer dat Ajax de Johan Cruijff Schaal won was in 2013. (Foto: Pro Shots)

Opvolger captain De Ligt nog niet bekend

Ten Hag vertelde verder dat hij nog geen aanvoerder heeft aangewezen, nadat Matthijs de Ligt vorig week bij Juventus tekende. Daley Blind en Dusan Tadic droegen in de voorbereiding geregeld de band.

"Vorig jaar heb ik pas na 1 september beslist wie aanvoerder werd en wat nu meespeelt is dat we de groep nog niet volledig bij elkaar hebben. De vraag is nog wie de juiste afspiegeling is van de hiërarchie. Als ik duidelijkheid heb dan horen jullie het."

Tadic zat naast Ten Hag op de persconferentie en ook hij werd gevraagd naar het aanvoerderschap.

"We hebben met Daley Blind, Klaas-Jan Huntelaar en Lasse Schöne meer goede spelers die de band kunnen dragen", zei de Serviër. "We zullen zien we het wordt, maar er zijn belangrijkere dingen, zoals de wedstrijd van zondag tegen PSV."

'We willen graag winnen'

Toch lijkt de Johan Cruijff Schaal niet de belangrijkste prijs voor Ajax en PSV. "Maar het stadion is wel uitverkocht", benadrukte Ten Hag. "Dat zegt heel veel. Het is een prijs en eentje die ik nog nooit gepakt heb."

Voor PSV valt het duel precies tussen het tweeluik in met FC Basel in de derde voorronde van de Champions League. "PSV heeft daardoor al meer naar een vast elftal gewerkt dan wij", zei Ten Hag. "Onze ploeg zal er in de loop van de komende weken misschien anders uit gaan zien dan het elftal dat zaterdag het veld ingaat. Maar dat neemt niet weg dat wij heel graag willen winnen."

De strijd om de Johan Cruijff Schaal begint zaterdag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler.