George Bennett verwacht dat hij Steven Kruijswijk vrijdag gewoon kan helpen in de finale van de zware Alpenetappe, hoewel hij donderdag tot twee keer toe ten val kwam. De Nieuw-Zeelander beseft dat zijn Nederlandse ploeggenoot van Jumbo-Visma moet toeslaan in de negentiende etappe.

"Gisteren was een nare dag, maar het had nog veel erger gekund", keek Bennett vrijdag vlak voor de start van de etappe terug. "Ik voel me nu redelijk oké en in de finale zal ik er weer voor Steven zijn. Een andere optie is er niet. Het is niet ideaal, maar het komt wel goed."

Niet alleen Bennett, maar ook Kruijswijk kende donderdag een mindere dag. De 32-jarige Brabander kwam ruim vijf minuten na ritwinnaar Nairo Quintana over de meet in de eerste Alpenrit en zakte van de derde naar de vierde plaats in het algemeen klassement.

Met nog maar twee bergritten tot de aankomst zondag in Parijs zal Kruijswijk zich vrijdag moeten laten zien om nog kans te maken op de eindzege. "Na vandaag is er veel duidelijk", zei de 29-jarige Bennett. "We kunnen met de ploeg niet wachten tot de rit van morgen. Dan is het te laat."

'Alles moet kloppen om de Tour te kunnen winnen'

Kruijswijk zelf heeft goede hoop dat hij vrijdag beter presteert dan in de rit van donderdag. "Het was donderdag een goede dag, maar geen superdag. Op een superdag rijd ik de concurrentie eraf en dat kon ik nu niet. Hoe ik me nu voel? De benen voelen super."

Toch bleef Kruijswijk voorzichtig in zijn voorspelling voor de rit en zijn kansen om toch nog de Tour te winnen. "Ik heb hoop op een goede afloop, maar dan moet alles kloppen. En ik heb niet in de hand wat mannen als Julian Alaphilippe en Egan Bernal doen. Het wordt een kwestie van zo hard mogelijk naar de streep rijden en dan zie ik het wel."

De negentiende etappe van de Tour is vrijdag om 13.55 uur van start gegaan in Saint-Jean-de-Maurienne en de verwachte aankomsttijd in Tignes is 17.50 uur. De etappe kent maar liefst vijf cols, waarvan één van de buitencategorie.