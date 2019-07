BK Häcken kan donderdag in de return in de tweede voorronde van de Europa League tegen AZ opnieuw niet beschikken over Alexander Jeremejeff. De enkelvoudig Zweeds international is door een administratieve fout niet ingeschreven voor het tweeluik.

Jeremejeff was donderdagavond tijdens de heenwedstrijd, die in 0-0 eindigde, wel aanwezig in het AFAS Stadion, maar om op dat moment onduidelijke redenen werd hij buiten de wedstrijdselectie gelaten.

Inmiddels heeft Häcken uitleg gegeven op de website van de club. Donderdag om 12.00 uur kwamen de Zweden erachter dat de naam van Jeremejeff ontbrak op de A-lijst die naar de UEFA was gestuurd. In de uren die volgden deed Häcken er alles aan om de aanvaller alsnog speelgerechtigd te krijgen, maar dat had geen succes.

Jeremejeff moet ook de return in Göteborg aan zich voorbij laten gaan. Hij is pas inzetbaar in de derde voorronde, mocht Häcken erin slagen AZ uit te schakelen.

'Ik dacht eerst dat het een grap was'

Häcken ziet de absentie van Jeremejeff als het gevolg van een "menselijke fout". "We gaan onze administratieve routines herzien om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt", schrijft de Zweedse club.

Jeremejeff zelf heeft ook al gereageerd. "Ik dacht eerst dat het een grap was", zegt hij tegen de krant Göteborgs-Posten. "Ik baal enorm en het zal waarschijnlijk even duren voordat ik helemaal kan begrijpen wat er gebeurd is."

Zonder de 25-jarige Jeremejeff, die dit seizoen al zeven keer trefzeker was in de Zweedse competitie, slaagde Häcken er niet in te scoren tegen AZ, maar met de 0-0 mag de club nog wel hopen op een plek in de volgende ronde.

De return in de Bravida Arena in Göteborg begint donderdag om 18.30 uur. Vorig seizoen werd AZ in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Kazachse Kairat Almaty.