Lionel Messi heeft woensdag één duel schorsing gekregen voor zijn rode kaart die hij begin juli in de troostfinale van de Copa América. Ook moet hij van de Zuid-Amrikaanse bond CONMEBOL een boete van 1.345 euro betalen.

Tijdens Argentinië-Chili kreeg Messi het na een duel bij de achterlijn aan de stok met de Chileense aanvoerder Gary Medel, die de sterspeler van de Argentijnen een kleine kopstoot leek te geven.

Veel gebeurde er verder niet, maar scheidsrechter Mario Díaz de Vivar besloot beide spelers van het veld te sturen in São Paulo.

Voor Messi was het pas de tweede rode kaart in zijn loopbaan. Bij zijn debuut voor Argentinië in 2005 werd de aanvaller van FC Barcelona een minuut na zijn invalbeurt tegen Hongarije van het veld gestuurd.

Zijn rode kaart tegen Chili zette meer kwaad bloed bij Messi, die na afloop zelfs weigerde zijn medaille op te halen. Hij zit zijn schorsing uit in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022.

Onderzoek naar uitspraken Messi loopt nog

Mogelijk krijgt de troostfinale voor Messi nog een extra staartje. De ethische commissie van de Zuid-Amerikaanse bond is een onderzoek begonnen naar de uitspraken die hij na afloop van het duel deed. Zo beschuldigde hij de arbitrage onder meer van corruptie.

"Zoals ik eerder al eens heb gezegd: er is helaas veel corruptie bij scheidsrechters", liet Messi optekenen door ESPN. "We hadden na de halve finale tegen Braziië het gevoel dat we niet in de eindstrijd móchten staan van de arbitrage. Maar als je dat uitspreekt, gebeuren er dingen als vandaag."

Het is onduidelijk wanneer de ethische commissie met een uitspraak komt.