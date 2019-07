Vincent Janssen speelt komend seizoen in Mexicaanse competitie. De 25-jarige aanvaller verlaat Tottenham Hotspur en heeft getekend bij CF Monterrey.

Zowel Monterrey als Tottenham meldt niet voor hoeveel jaar Janssen is vastgelegd door de club die vier keer kampioen werd van de Liga MX. Ook het transferbedrag is niet bekendgemaakt. "We wensen Vincent het allerbeste in de toekomst", staat er in het korte bericht op de website van de 'Spurs'.

Drie jaar geleden betaalde Tottenham nog 22 miljoen euro voor Janssen. Hij kwam als topscorer van de Eredivisie en spits van het Nederlands elftal binnen bij de Premier League-club, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. In 31 competitiewedstrijden scoorde hij maar twee keer voor de Londenaren.

In het seizoen 2017/2018 werd Janssen een half jaar uitgeleend aan Fenerbahçe en afgelopen jaargang schreef Tottenham hem na de winterstop niet eens in voor de Champions League. Bij Monterrey hoopt Janssen zijn loopbaan nu nieuw leven in te blazen.

Monterrey had ook interesse in De Jong

Janssen, die in oktober 2017 zijn zeventiende en voorlopig laatste interland speelde, is een van de eerste Nederlanders die in de Mexicaanse competitie gaat spelen. Romeo Wouden kwam eind vorige eeuw uit voor Cruz Azul en ook Jorg Smeets was in die periode actief voor die club.

Monterrey toonde eerder deze zomer interesse voor Luuk de Jong, maar de spits koos ervoor PSV te verruilen voor Sevilla. Met Janssen heeft de club nu alsnog een Nederlandse aanvaller vastgelegd.

Overigens staat er nog een oud-speler van AZ bij Monterrey onder contract. Celso Ortiz vertrok in 2016 uit Alkmaar en sindsdien is de Paraguayaans international basisspeler bij de Mexicaanse club.