Trainer Mark van Bommel heeft Ibrahim Afellay benoemd tot aanvoerder van PSV. De ervaren middenvelder is de opvolger van de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong, terwijl Pablo Rosario de nieuwe tweede captain van de Eindhovenaren is.

Afellay was in 2010 ook een half seizoen aanvoerder van PSV, waarna hij naar FC Barcelona vertrok. De voormalige Oranje-international, die ook voor Schalke 04, Olympiakos en Stoke City speelde, traint al maanden mee bij PSV en tekende vorige maand een contract.

"De ontwikkeling die Afellay de afgelopen maanden binnen en buiten het veld heeft doorgemaakt is geweldig", lichtte Van Bommel zijn keuze dinsdag toe voor de camera van Veronica.

"Ook de manier waarop hij zich mengt in de groep is fantastisch. Hij spreekt goed Spaans en vertaalt dus van alles. Het zijn kleine dingen, maar daarmee is hij wel een voorbeeld voor de rest."

Afellay was in 2010 al een half seizoen aanvoerder van PSV. (Foto: Pro Shots)

'Rustig aan met Afellay'

De keuze van Van Bommel is opvallend omdat het de vraag is of Afellay, die vorig seizoen geen wedstrijden speelde, een basisplaats af gaat dwingen.

Afellay is ook nog niet wedstrijdfit en dinsdag tijdens de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen FC Basel zit hij daarom op de tribune in het Philips Stadion.

"We moeten rustig aan doen met Afellay", beseft Van Bommel, die in de seizoenen 2003/2004 en 2004/2005 met hem samenspeelde bij PSV. "Hij moet fit worden en fit blijven. Rosario is daarom nu aanvoerder."

Overigens is ook de keuze van Van Bommel voor de 22-jarige Rosario als captain verrassend. Vorig seizoen droeg doelman Jeroen Zoet de band als De Jong afwezig was en ook in de voorbereiding was de Oranje-international aanvoerder.

Het duel tussen PSV en FC Basel is dinsdagavond om 20.00 uur begonnen in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Letse arbiter Andris Treimanis. Volgende week dinsdag is de return in Zwitserland,