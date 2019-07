Tonny Vilhena heeft zaterdag met een doelpunt bijgedragen aan de eerste competitiezege van FK Krasnodar dit seizoen. De ploeg van trainer Oleg Kononov won op bezoek bij Ufa met 2-3.

Vorige week verloor Krasnodar zijn eerste competitiewedstrijd met 1-0 bij Achmat Grozny en Vilhena had ook toen een basisplaats. Tegen Ufa leek het zaterdag weer mis te gaan, want halverwege keek Krasnodar tegen een 2-0-achterstand aan.

De Deen Younes Namli, die deze zomer overkwam van PEC Zwolle, maakte de aansluitingstreffer en de gelijkmaker kwam op naam van Vilhena. De Oranje-international haalde in de 73e minuut vanaf een meter of 35 uit en verraste Ufa-keeper Aleksei Chernov (2-2).

Dat Krasnodar nog won was te danken aan een eigen doelpunt vlak voor tijd van Ufa-verdediger Jemal Tabidze. De Georgiër was in de eerste helft nog verantwoordelijk voor de tweede goal van de thuisclub.

Vilhena ook nog verkozen tot man of the match

Extra mooi voor de 24-jarige Vilhena was dat hij na afloop werd uitgeroepen tot man of the match. Volgende week kan middenvelder, die voor negen miljoen euro overkwam van Feyenoord, voor het eerst in actie komen voor eigen publiek.

Krasnodar speelt dan om 18.00 uur tegen PFC Sochi, dat gepromoveerd is naar de Premjer Liga. De club uit Sochi neemt zondag eerst nog op tegen regerend landskampioen FC Zenit.