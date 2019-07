Steven Kruijswijk verwacht dat de klassementsrenners zaterdag pas aanvallen op de slotklim van de zware veertiende etappe van de Tour de France. De renners finishen op de Tourmalet, een berg van de buitencategorie, maar daarvoor moet al de Col du Soulor worden beklommen.

"Het lijkt me te vroeg om al op de Col du Soulor aan te gaan", zei Kruijswijk kort voor de start van de Pyreneeën-etappe in Tarbes tegen de NOS. "De Tourmalet is lang genoeg om iets te proberen."

De 32-jarige Kruijswijk begon de etappe, die rond 13.45 uur van start is gegaan, als de nummer drie van het klassement. De renner van Jumbo-Visma staat 2.12 minuten achter geletruidrager Julian Alaphilippe en 1.26 minuut achter titelverdediger Geraint Thomas.

Vrijdag reed Kruijswijk een uitstekende tijdrit, waarin hij als zesde eindigde. "Het was een pittige inspanning, maar ik denk dat ik goed hersteld ben", vertelde de Nederlander zaterdagmiddag. "Het wordt zwaar vandaag, met steile stukken aan het einde. We zullen zien wie het meeste overheeft op de Tourmalet."

De leiders van de klassementen voorafgaand aan de start in Tarbes. (Foto: Getty Images)

Verwachte finishtijd is 17.00 uur

De veertiende etappe is slechts 117 kilometer lang en de verwachte finishtijd is om 17.00 uur. Zondag wacht het peloton opnieuw een rit door de Pyreneeën en dan wordt er over 180 kilometer van Limoux naar Prat d'Albis gekoerst.

Maandag is de tweede rustdag van deze Tour, waarna in de derde en laatste week een aantal bergetappes door de Alpen op het programma staan. De beste prestatie ooit van Kruijswijk in de Tour is de vijfde plaats in het eindklassement van 2018.