Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben vrijdag hun eerste minuten van het seizoen gemaakt voor Liverpool. Beide Oranje-internationals mochten invallen in een oefenwedstrijd in het Amerikaanse Notre Dame tegen Borussia Dortmund.

Dortmund won het duel door doelpunten van Paco Alcácer, Thomas Delaney en Jacob Bruun Larsen met 3-2. Namens Liverpool benutte Rhian Brewster een strafschop en ook Ryan Wilson was trefzeker.

Van Dijk en Wijnaldum vielen een half uur voor tijd in en Dortmund leidde op dat moment met 3-1. Ook Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson en Andy Robertson werden in de zestigste minuut binnen de lijnen gebracht door trainer Jürgen Klopp, die van 2008 tot 2015 coach was van Dortmund.

Wijnaldum en Van Dijk sloten net als veel andere spelers van Liverpool later aan in de voorbereiding. Het tweetal had langer vakantie vanwege de finaleronde van de Nations League, waarin Oranje in de finale met 1-0 verloor van Portugal.

Er kwamen veel Amerikaanse fans van Liverpool af op het duel in Notre Dame. (Foto: Pro Shots)

Klopp wacht nog op Firminio, Salah en Mané

Twee weken voor de strijd om de Community Shield tegen landskampioen en FA Cup-winnaar Manchester City op 4 augustus heeft Klopp zijn selectie nog altijd niet compleet. Roberto Firminio is nog niet terug van vakantie, nadat hij met Brazilië de Copa América won en Mohamed Salah en Sadio Mané mogen later terugkeren vanwege hun deelname aan de Afrika Cup.

Mané speelde vrijdag pas zijn laatste wedstrijd van het seizoen 2018/2019. De aanvaller ging met Senegal met 1-0 onderuit in de finale van de Afrika Cup in Caïro tegen Algerije.

In de aanloop naar het duel om de Community Shield werkt Liverpool nog vier oefenwedstrijden af. Zondag is het Sevilla van Luuk de Jong de tegenstander en daarna wachten confrontaties met Sporting CP (24 juli), Napoli (28 juli) en Olympique Lyon (31 juli).

Vreugde bij Dortmund na de goal van Jacob Bruun Larsen. (Foto: Pro Shots)