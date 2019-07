Marit Bouwmeester is zaterdag door een matige tweede race van de negende naar de tiende plaats gezakt in het klassement van het WK Laser Radial. De Friese zeilster kwam in het Japanse Sakaiminato als vijftiende over de finish.

Vrijdag werd Bouwmeester vijfde in de eerste race van het WK, dat tot en met woensdag duurt. Normaal gesproken worden elke dag twee races afgewerkt, maar door de weersomstandigheden bleef het vrijdag bij één race.

In de tweede race kende Bouwmeester zaterdag een dramatische start. Ze was al snel betrokken bij een aanvaring en kwam zo op achterstand.

"Ik heb me flink terug kunnen vechten", zei ze na afloop. "Die vijftiende plaats was in deze situatie het maximaal haalbare. De omstandigheden zijn moeilijk hier in Sakaiminato, met een wind die veel van richting en kracht wijzigt. We hebben er nu twee dagen opzitten, maar pas twee races gevaren. Een groot gedeelte van het evenement moet nog komen."

Van der Vaart stijgt naar zevende plaats

De 31-jarige Bouwmeester, die olympisch zilver (2012) en goud (2016) op haar erelijst heeft staan, kroonde zich in het verleden drie keer tot wereldkampioene in de Laser Radial-klasse. Ze veroverde goud in 2011, 2014 en 2017. Vorig jaar moest ze zich net als in 2010 met WK-zilver tevredenstellen.

Dat Bouwmeester dit WK tot dusver minder presteert, lijkt geen verrassing. Ze heeft de afgelopen maanden namelijk geen voorbereidende trainingsstage op de WK-locatie afgewerkt. Bouwmeester wil met het oog op de Spelen van Tokio volgend jaar leren omgaan met verrassende omstandigheden en dus heeft ze amper uren gemaakt op het Japanse water.

Bouwmeester is niet de enige Nederlandse die in actie komt op het WK. Daphne van der Vaart werd zevende in de tweede race en staat nu elfde in het klassement. Vrijdag finishte de 24-jarige Van der Vaart als dertiende.

De Zweedse Josefin Olsson gaat aan de leiding. Olsson won de eerste race en eindigde in de tweede manche als tweede.