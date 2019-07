De Nederlandse waterpolosters hebben zaterdag dankzij een zwaarbevochten zege op Canada de kwartfinales van het WK waterpolo in Gwangju bereikt. De ploeg van bondscoach Arno Havenga won het duel in de tussenronde met 5-4 (0-0, 4-2, 0-1 en 1-1).

Tegenstander van Oranje in de kwartfinales wordt Spanje, dat zich als de beste ploeg van groep C rechtstreeks bij de laatste acht schaarde. Nederland werd achter regerend wereldkampioen Verenigde Staten tweede in groep A en was daardoor veroordeeld tot een tussenronde.

Tegen Canada was Maud Megens de uitblinker bij Oranje. De 23-jarige Megens scoorde twee keer en de andere goals kwamen van Bente Rogge, Iris Wolves en Sabrina van der Sloot. Opvallend was dat liefst zes van de negen treffers in het tweede kwart vielen.

In het derde kwart voorkwam keeper Joanne Koenders met een paar knappe reddingen dat Canada op 4-4 kwam. Ook bij een 5-4-voorsprong in het laatste kwart greep Koenders goed in, waardoor Nederland won.